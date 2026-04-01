У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
Сборная Боснии и Герцеговины била по воротам втрое чаще Италии.
Игроки сборной Боснии и Герцеговины били по воротам в три раза чаще сборной Италии в финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Боснийцы вышли на ЧМ-2026, обыграв Италию в серии пенальти (3:1, основное время – 1:1). Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
За 120 минут, включая основное время и экстра-таймы, футболисты сборной Боснии и Герцеговины пробили по воротам соперника 30 раз, 11 ударов пришлись в створ. У Италии 9 ударов, 3 из которых – в створ.
Также боснийцы превзошли итальянцев по владению – 64% против 36%.
Босния заслужила, хоть я болел за Италию. А в целом итальянский футбол конечно деградирует
Ну у федерации есть дела поважнее: завтра можно продолжать искать поводы, чтобы снять с Ювентуса очки
италия это какая-то катастрофа, перед глазами сразу видео, как итальянцы радуются что будут играть с БиГ
И правильно радовались. С другими не дотянули бы и до доп.времени))
Абсолютно по делу, Босния красавцы
Срочно Бастони в бчк. что за связка будет с Араухо
Бастони бы годик пропустить, тут даже психолог не поможет
Босния на классе, справедливо
Табакович дал прикурить дважды
Клоуну Бастони прилетела карма
Кажется, что пол Европы едет на ЧМ. Но снова без Италии..
вот это босна !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему в новости не указано, что Италия играла в меньшенстве больше половины матча? По моему важный фактор в статистике матча
До удаления 13-2, такая себе отмазка.
