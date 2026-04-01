  У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз

Сборная Боснии и Герцеговины била по воротам втрое чаще Италии.

Игроки сборной Боснии и Герцеговины били по воротам в три раза чаще сборной Италии в финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Боснийцы вышли на ЧМ-2026, обыграв Италию в серии пенальти (3:1, основное время – 1:1). Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

За 120 минут, включая основное время и экстра-таймы, футболисты сборной Боснии и Герцеговины пробили по воротам соперника 30 раз, 11 ударов пришлись в створ. У Италии 9 ударов, 3 из которых – в створ.

Также боснийцы превзошли итальянцев по владению – 64% против 36%.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Босния заслужила, хоть я болел за Италию. А в целом итальянский футбол конечно деградирует
Ответ Sanan1908
Ну у федерации есть дела поважнее: завтра можно продолжать искать поводы, чтобы снять с Ювентуса очки
италия это какая-то катастрофа, перед глазами сразу видео, как итальянцы радуются что будут играть с БиГ
Ответ Karpins
И правильно радовались. С другими не дотянули бы и до доп.времени))
Абсолютно по делу, Босния красавцы
Срочно Бастони в бчк. что за связка будет с Араухо
Ответ Kitay Fanat
Бастони бы годик пропустить, тут даже психолог не поможет
Босния на классе, справедливо
Табакович дал прикурить дважды
Клоуну Бастони прилетела карма
Кажется, что пол Европы едет на ЧМ. Но снова без Италии..
вот это босна !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему в новости не указано, что Италия играла в меньшенстве больше половины матча? По моему важный фактор в статистике матча
Ответ Артем Дроздов
До удаления 13-2, такая себе отмазка.
Рекомендуем
Главные новости
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
1 минуту назадТесты и игры
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
9 минут назад
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
16 минут назад
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
28 минут назад
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
37 минут назад
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
48 минут назад
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
51 минуту назад
Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира
56 минут назад
Италия не вышла на ЧМ-2026, проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти. Бастони удалили в 1-м тайме, Эспозито пробил выше в серии, Кристанте попал в перекладину
57 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия по пенальти уступила Боснии, Чехия переиграла Данию, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало этих негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
2 минуты назад
Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го
22 минуты назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
29 минут назад
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
34 минуты назад
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
42 минуты назад
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
сегодня, 21:28
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
сегодня, 21:28
Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
сегодня, 21:15
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
сегодня, 21:05
Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем
сегодня, 21:02
Рекомендуем