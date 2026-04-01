У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз

Игроки сборной Боснии и Герцеговины били по воротам в три раза чаще сборной Италии в финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Боснийцы вышли на ЧМ-2026, обыграв Италию в серии пенальти (3:1, основное время – 1:1). Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

За 120 минут, включая основное время и экстра-таймы, футболисты сборной Боснии и Герцеговины пробили по воротам соперника 30 раз, 11 ударов пришлись в створ. У Италии 9 ударов, 3 из которых – в створ.

Также боснийцы превзошли итальянцев по владению – 64% против 36%.