Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией

Определились составы всех групп ЧМ-2026 по итогам стыковых матчей в Европе.

Турнир впервые пройдет в расширенном формате: участие примут 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам по четыре команды.

Через европейские стыки на турнир в США , Канаде и Мексике пробились Босния и Герцеговина, выбившая Италию (1:1, 4:1 по пенальти), Чехия, прошедшая Данию (2:2, 3:1 по пенальти), Швеция и Турция .

Группа А: Мексика , ЮАР , Южная Корея , Чехия.

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария .

Группа C: Бразилия , Марокко , Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия , Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао , Кот-д′Ивуар, Эквадор .

Группа F: Нидерланды, Япония , Швеция , Тунис .

Группа G: Бельгия , Египет , Иран, Новая Зеландия .

Группа H: Испания, Кабо-Верде , Саудовская Аравия , Уругвай .

Группа I: Франция, Сенегал , победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Ирак), Норвегия.

Группа J: Аргентина , Алжир, Австрия, Иордания .

Группа K: Португалия , победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Ямайка / ДР Конго ), Узбекистан, Колумбия .

Группа L: Англия, Хорватия , Гана, Панама .