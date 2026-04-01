  • Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
Определились составы всех групп ЧМ-2026 по итогам стыковых матчей в Европе. 

Турнир впервые пройдет в расширенном формате: участие примут 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам по четыре команды. 

Через европейские стыки на турнир в США, Канаде и Мексике пробились Босния и Герцеговина, выбившая Италию (1:1, 4:1 по пенальти), Чехия, прошедшая Данию (2:2, 3:1 по пенальти), Швеция и Турция

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа C: БразилияМарокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д′Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Ирак), Норвегия.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1500 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Босния, Катар, Канада и Швейцария...
Это группа из лиги конференций?)))
Как группа А Евро 2012
Как минимум две команды из этой группы интереснее мертвой Италии с физруком во главе.
Так что группа отличная и очень ровная :)
Сегодня прошли все те, кого и хотелось видеть на ЧМ. Против Италии ничего не имею, но сенсации хотелось. Польша только через кабинет мастер протаптывать путь на ЧМ. Горячая Турция будет явно зрелищнее смотреться, чем невнятное Косово.

Дания - это вообще какая-то Бельгия на минималках. Все ей всегда что-то там пророчат, они всегда короли квалификационных групп, а в финальной части это какая-то серость, которая ничем не запоминается зрителям. Ни рыба ни мясо.

За Боснию отдельно рад. Вы только представьте - вытащить путевку в двух подряд сериях пенальти: одна с голом в конце против Уэльса на его поле, другая против титулованной Италии с голом в конце. В европейских отборах этот сюжет самый триллерный из всех.
Датчане были лучше, и играет зрелищнее.
Угу, в, отборе, только на ЧМ это резко кончилось бы.
Данию жаль, но надо было выигрывать, как минимум в основное время
Странно, что в воротах на весенние игры не взяли ветерана Шмейхеля-сына. В пенальти он точно увереннее бы отстоял
У Каспера серьёзная травма. Скорее всего, он закончил с футболом
Футбол превратился в помойку. Мало того, что засрали всё этими вар-ами, так еще и система отбора, где Чехия должна играть с Данией в квалификации. Зато пассажиров вроде Иордании с Кюрасао полно на турнире.
Увеличивать до 48 такая глупость
Все остальные европейские топы без проблем прошли )) Может быть, чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя кума оборотиться?))
В итоге Босния и Чехия прошли оба раунда по пенальти
Причем одни дважды после 1-1, другие 2-2
Группа F уровня групп ЧМ с 32 сборными: Нидерланды, очень хорошие японцы, ожившие шведы и Тунис - постоянный участник мундиалей.
Опять Нидерланды никуда не выйдут да что ж такое
И при этом второе место скорее всего на Бразилию в 1/16.
Группа L устал читать всё это. Смотреть до плей-офф не буду
Сколько же там проходных матчей будет...
И у чехов и еще больше у боснийцев, проходимые весьма группы, кстати
>Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией

Просто группы мечты, спасибо ФИФА!
Отличные группы, очень ровные.
И матчи очень необычные
В лиге наций D тоже команды равные, это ведь не значит, что матчи интересные
Де ла Фуэнте о кричалках про мусульман на игре Испании с Египтом: «Это недопустимо, большинство освистало этих негодяев, которым не место в футболе. Нужно отвернуться от них»
1 минуту назад
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
2 минуты назадТесты и игры
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
10 минут назад
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
17 минут назад
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения, не хочу говорить о судье. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
29 минут назад
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
38 минут назад
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
49 минут назад
Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира
57 минут назад
Италия не вышла на ЧМ-2026, проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти. Бастони удалили в 1-м тайме, Эспозито пробил выше в серии, Кристанте попал в перекладину
58 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия по пенальти уступила Боснии, Чехия переиграла Данию, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
59 минут назад
Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го
23 минуты назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
30 минут назад
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
35 минут назад
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
43 минуты назад
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
54 минуты назад
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
сегодня, 21:28
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
сегодня, 21:28
Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
сегодня, 21:15
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
сегодня, 21:05
Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем
сегодня, 21:02
