  Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»

Новосельцев о матче с Мали: Глушенкова надо было менять уже в перерыве.

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев раскритиковал игру Максима Глушенкова в BetBoom товарищеском матче против Мали.

Матч проходил на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0.

«В сборной Мали есть группа футболистов, которые если бы приехали, то у нашей обороны возникли ли бы большие сложности. Против такой команды сборная России не выглядела ярко. Максимум можно выделить трех футболистов с левого фланга – Головин, Круговой и смещающийся Баринов.

Того же Глушенкова вообще не было видно, его нужно было менять уже в перерыве. Воробьев тоже был отрезан от этой группы. Комбинационного футбола мы не увидели», – сказал Новосельцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Новосельцева спросили, а почему Лукашин молчит?
