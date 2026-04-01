Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев раскритиковал игру Максима Глушенкова в BetBoom товарищеском матче против Мали.
Матч проходил на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0.
«В сборной Мали есть группа футболистов, которые если бы приехали, то у нашей обороны возникли ли бы большие сложности. Против такой команды сборная России не выглядела ярко. Максимум можно выделить трех футболистов с левого фланга – Головин, Круговой и смещающийся Баринов.
Того же Глушенкова вообще не было видно, его нужно было менять уже в перерыве. Воробьев тоже был отрезан от этой группы. Комбинационного футбола мы не увидели», – сказал Новосельцев.
Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?335 голосов
Да, на следующем
Да, но нескоро
Ой не факт...
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Новосельцева спросили, а почему Лукашин молчит?
