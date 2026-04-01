  • Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»

Тухель сравнил Кейна с Месси и Роналду по важности для сборной.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о важности для команды форварда «Баварии» Харри Кейна.

Сегодня Англия дома проиграла Японии (0:1). Кейн не играл из-за небольшого повреждения.

Тухеля спросили, не слишком ли сильно сборная Англии зависима от Кейна.

«А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Криштиану Роналду? Это совершенно нормально.

Ключевые игроки уехали со сборов, и мы это слегка заметили. Нам не хватало остроты.

Сегодня в первом тайме мы играли слишком узко. Во втором тайме мы были более динамичны, мы больше использовали ширину атаки с помощью наших вингеров и крайних защитников, чего мы и хотели с самого начала. Мы больше рисковали и имели моменты, но не смогли их реализовать», – сказал Тухель.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
с такой игрой к сожалению Англию ничего не светит на ЧМ
Просрал Японии без Беллингема))
