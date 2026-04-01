Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира
Сборная Италии не вышла на ЧМ-2026.
Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Италию в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.
Итальянцы проиграли в серии пенальти со счетом 1:4.
В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году. Сборная не смогла отобраться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?416 голосов
Да, на следующем
Да, но нескоро
Ой не факт...
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
261 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Шутка, всех с 1 апреля
2010 - не вышли из группы
2014 - не вышли из группы
2018 - мимо
2022 - мимо
И сейчас… Бастони, «браво»!