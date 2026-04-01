Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира

Сборная Италии не вышла на ЧМ-2026.

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Италию в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.

Итальянцы проиграли в серии пенальти со счетом 1:4.

В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году. Сборная не смогла отобраться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.