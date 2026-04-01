Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира

Сборная Италии не вышла на ЧМ-2026.

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Италию в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.

Итальянцы проиграли в серии пенальти со счетом 1:4.

В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году. Сборная не смогла отобраться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?416 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
На что рассчитывала сборная Италии назначая Гаттузо тренером. Этот позор не смыть ничем, третий раз подряд пропустить ЧМ. Эдин Джеко Легенда, ответил за слова)
Ответ Джон Люлькович
А Гаттузо тут чем насрал?
Ответ Джон Люлькович
Он играл на ЧМ-2014 с Пьяничем, Ибишевичем и забивал там:)
С такой плохой игрой ждем Италию на следующих бетбум матчах сборной России!
Ответ Евгений Северин
+++++
Ответ Евгений Северин
отомстят за 2012
Прикиньте. Целое поколение Итальянцев никогда не выступит на ЧМ. Кто бы мог подумать?!
Ответ Андрей Карпенко
Вполне могли мы подумать. Вообще ни одной яркой личности у этой сборной Италии кроме Доннаруммы. Плюс физрук во главе
Ответ Андрей Карпенко
Это по спортивному принципу. Значит, такое поколение, не?
Италия вышла на чемпионат мира!
Шутка, всех с 1 апреля
Ответ glock17
Это им за Зидана
Ответ Пинающий Достоинства
Да потеряйся со своим зиданом
Гаттузо завтра уволят)
Ответ Гильяно
В заваршении Гаттузо должен сегодня зайти в раздевалку и сделать с Бастони то что делал галустян с гатальским)
Ответ Гильяно
А зачем ждать до завтра? Справедливости ради футболёров половину за компанию выгнать можно.
Италия. Моя любимая Италия. Они снова не на Чемпионате мира.
Ответ Aleksey Yashin
Не впервой. Уже не так обидно, лишь ирония, ибо привычка.
Ответ Aleksey Yashin
Не переживай,я думаю чемпионат Европы выиграют они 2028
Суарес со своим укусом их проклял!
Это просто…

2010 - не вышли из группы
2014 - не вышли из группы
2018 - мимо
2022 - мимо
И сейчас… Бастони, «браво»!
Ответ Dvin
дак еще с 2010 лишь единожды итальянский клуб смог взять еврокубок - ЛЕ Аталанты в 2024.
Чтобы Италия попала на ЧМ, ей надо дать право его проведения
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Но и тут старые стадионы будут виноваты)
Вот вам и лашатеми кантаре
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
8 минут назад
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
11 минут назад
Италия не вышла на ЧМ-2026, проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти. Бастони удалили в 1-м тайме, Эспозито пробил выше в серии, Кристанте попал в перекладину
17 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия по пенальти уступила Боснии, Чехия переиграла Данию, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
18 минут назад
Мухаремович сбил Палестру в подкате у штрафной Боснии. Тюрпен показал желтую, итальянцы требовали удаления
38 минут назадФото
Турция вышла на чемпионат мира впервые с 2002-го. Тогда сборная стала третьей
50 минут назад
«Пляжный мяч Винисиусу» скандировали болельщики сборной Испании на матче с Египтом в Барселоне
сегодня, 20:51
Джеко подталкивал Манчини в спину перед голом Боснии в ворота Италии. Форвард пробил головой после навеса, Табакович добил мяч после сэйва Доннаруммы
сегодня, 20:45
Турция и Швеция вышли на ЧМ-2026. Турки сыграют в группе с США, Парагваем и Австралией, шведы – с Нидерландами, Японией и Тунисом
сегодня, 20:42
Булыкин о 0:0 с Мали: «Сборная должна играть для болельщиков основным составом, а не устраивать показательные матчи для тренера. Все-таки вся страна ждет – единственная отдушина»
сегодня, 20:39
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
2 минуты назад
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
13 минут назад
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
23 минуты назад
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
23 минуты назад
Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
36 минут назад
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
46 минут назад
Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем
49 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка играет с ДР Конго, Боливия против Ирака
49 минут назадLive
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания и Египет голов не забили, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
52 минуты назадLive
Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик
сегодня, 20:47
