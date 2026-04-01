Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
Защитник сборной России Руслан Литвинов заявил, что никогда раньше не играл против таких высоких футболистов, как игроки сборной Мали.
BetBoom товарищеский матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.
– У сборной Мали высокорослые защитники. Приходилось ли вам в карьере играть против таких футболистов?
– Никогда не играл. И футболистов таких высоких я еще не видел, если честно. Только в баскетболе или волейболе.
– Когда разбирали соперника перед игрой, уделяли этому внимание?
– Да. Валерий Георгиевич отмечал, что ребята будут высокие и сильные физически, – сказал Литвинов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
