Мухаремович сбил Палестру в подкате у штрафной Боснии. Тюрпен показал желтую, итальянцы требовали удаления
Сборная Италии требовала удалить игрока Боснии.
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович получил желтую карточку в стыковом матче ЧМ-2026 с Италией.
В первом экстра-тайме Мухаремович неподалеку от штрафной в подкате сбил Марко Палестру, выбегавшего один на один с Николой Василем.
Арбитр Клеман Тюрпен показал Мухаремовичу желтую карточку, несмотря на то, что итальянцы требовали удалить соперника. Тюрпен пообщался с ВАР по аудиосвязи и оставил свое решение в силе.
Фото: скриншоты трансляции
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
Чистая жёлтая, итальянец пробил по воротам а босниец доехал, конечно не удаление.
Ну и плюс второй деф рядом. И близко не фол последней надежды.
Эх, фото напоминает Мальдини - Роналдо - Каннаваро
Только там Неста вроде был, а не Каннаваро
