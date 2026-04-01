  • Мухаремович сбил Палестру в подкате у штрафной Боснии. Тюрпен показал желтую, итальянцы требовали удаления
Сборная Италии требовала удалить игрока Боснии.

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович получил желтую карточку в стыковом матче ЧМ-2026 с Италией.

В первом экстра-тайме Мухаремович неподалеку от штрафной в подкате сбил Марко Палестру, выбегавшего один на один с Николой Василем.

Арбитр Клеман Тюрпен показал Мухаремовичу желтую карточку, несмотря на то, что итальянцы требовали удалить соперника. Тюрпен пообщался с ВАР по аудиосвязи и оставил свое решение в силе.

Фото: скриншоты трансляции

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?782 голоса
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
Чистая жёлтая, итальянец пробил по воротам а босниец доехал, конечно не удаление.
Ответ Антон Волков_1116554259
Ну и плюс второй деф рядом. И близко не фол последней надежды.
Эх, фото напоминает Мальдини - Роналдо - Каннаваро
Ответ Маулен Габбасов
Только там Неста вроде был, а не Каннаваро
