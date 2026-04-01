Мухаремович сбил Палестру в подкате у штрафной Боснии. Тюрпен показал желтую, итальянцы требовали удаления

Сборная Италии требовала удалить игрока Боснии.

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович получил желтую карточку в стыковом матче ЧМ-2026 с Италией.

В первом экстра-тайме Мухаремович неподалеку от штрафной в подкате сбил Марко Палестру , выбегавшего один на один с Николой Василем.

Арбитр Клеман Тюрпен показал Мухаремовичу желтую карточку, несмотря на то, что итальянцы требовали удалить соперника. Тюрпен пообщался с ВАР по аудиосвязи и оставил свое решение в силе.

