Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»

Баринов: в глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть на международных соревнованиях.

– Хочется верить, что еще сыграю на международных соревнованиях. Но в глубине души понимаю, что, наверное, нет. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится. Сейчас даже не хочу об этом разговаривать.

– Допускаешь, что завершишь карьеру в сборной, если так и будет продолжаться?

– Чего? Мне 29 лет, куда мне завершать карьеру? Сколько это будет продолжаться, столько и буду играть, – сказал Баринов.

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.