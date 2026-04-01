Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть на международных соревнованиях.
– Хочется верить, что еще сыграю на международных соревнованиях. Но в глубине души понимаю, что, наверное, нет. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится. Сейчас даже не хочу об этом разговаривать.
– Допускаешь, что завершишь карьеру в сборной, если так и будет продолжаться?
– Чего? Мне 29 лет, куда мне завершать карьеру? Сколько это будет продолжаться, столько и буду играть, – сказал Баринов.
Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно было поехать в Европу и покатать в ЛЕ и ЛК (даже если не в ЛЧ), но ты выбрал деньжата ЦСКА, вместо "международных соревнований" и обещаний, что в России больше нигде, кроме Локомотива, не сыграешь.
Второй вопрос мега тупейший. Как же стыдно за таких якобы журналистов. Просто дичь
Не люблю и не понимаю журналистов, в большинстве случаев, НО, тот же Оздоев ведь завершил, например. Ровно в идентичной ситуации, по сути.
Ой бедный. Хотел бы играть в международных соревнованиях, уехал бы летом в Европу. Свободным агентом взяли бы многие. Но выбрал попу в тепле и большой контракт.
Поезда сам работать куда нибудь в Греции или румынию
Он пытался летом в АЕК, не отпустили. Да и под международными соревнованиями Баринов явно не ЛК имел ввиду, а турниры сборных, которые проводятся нечасто. В еврокубках ещё мб успеет
Дима, ты даже дома не тянул, в конюшне и подавно. какая №; тебе сборная и турниры. Если и играли б щас, ты бы не прошел в основу.
По хорошему, если о перспективе думать - то надо провожать с почетом всех этих 30-летних ( +/-) из Сборной : Баринов, Комличенко,Осипенко, Сергеев, Бевеев, Головин,Фомин ... и наигрывать молодых. И тренера нормального уже сейчас чтобы схему ставил, игровой стиль. А не этого бестрофейного болтуна
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем