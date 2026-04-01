  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть на международных соревнованиях. 

– Хочется верить, что еще сыграю на международных соревнованиях. Но в глубине души понимаю, что, наверное, нет. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится. Сейчас даже не хочу об этом разговаривать.

Допускаешь, что завершишь карьеру в сборной, если так и будет продолжаться?

– Чего? Мне 29 лет, куда мне завершать карьеру? Сколько это будет продолжаться, столько и буду играть, – сказал Баринов. 

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСборная России по футболу
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЧемпионат.com
отстранение и возвращение России
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно было поехать в Европу и покатать в ЛЕ и ЛК (даже если не в ЛЧ), но ты выбрал деньжата ЦСКА, вместо "международных соревнований" и обещаний, что в России больше нигде, кроме Локомотива, не сыграешь.
Второй вопрос мега тупейший. Как же стыдно за таких якобы журналистов. Просто дичь
Ответ Дядя ТУРА
Не люблю и не понимаю журналистов, в большинстве случаев, НО, тот же Оздоев ведь завершил, например. Ровно в идентичной ситуации, по сути.
Ой бедный. Хотел бы играть в международных соревнованиях, уехал бы летом в Европу. Свободным агентом взяли бы многие. Но выбрал попу в тепле и большой контракт.
Ответ selso99
Поезда сам работать куда нибудь в Греции или румынию
Ответ selso99
Он пытался летом в АЕК, не отпустили. Да и под международными соревнованиями Баринов явно не ЛК имел ввиду, а турниры сборных, которые проводятся нечасто. В еврокубках ещё мб успеет
Дима, ты даже дома не тянул, в конюшне и подавно. какая №; тебе сборная и турниры. Если и играли б щас, ты бы не прошел в основу.
По хорошему, если о перспективе думать - то надо провожать с почетом всех этих 30-летних ( +/-) из Сборной : Баринов, Комличенко,Осипенко, Сергеев, Бевеев, Головин,Фомин ... и наигрывать молодых. И тренера нормального уже сейчас чтобы схему ставил, игровой стиль. А не этого бестрофейного болтуна
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о 0:0 с Мали: «Сборная должна играть для болельщиков основным составом, а не устраивать показательные матчи для тренера. Все-таки вся страна ждет – единственная отдушина»
сегодня, 20:39
Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
сегодня, 20:29
Лапочкин о пенальти России: «Малийцам еще повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить. Гассама за плечо разворачивает Воробьева, не дает выпрыгнуть и пробить»
сегодня, 20:26
Карпин о результатах сборной в последних матчах: «Если бы были такие победы, как с Никарагуа, было бы тревожно. С Перу доминировали всю игру и пропустили»
сегодня, 20:25
Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»
сегодня, 20:18
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем