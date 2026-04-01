Турция вышла на чемпионат мира впервые с 2002-го. Тогда сборная стала третьей

Сборная Турции сыграет на чемпионате мира впервые за 24 года.

Турция обыграла Косово в стыковом матче (1:0) и вышла на ЧМ-2026 .

Турки сыграют на чемпионате мира впервые с 2002 года. На том турнире сборная дошла до полуфинала, где уступила Бразилии, будущему победителю. В матче за третье место Турция обыграла хозяев турнира, Южную Корею, и заняла третье место.