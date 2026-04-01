Турция вышла на чемпионат мира впервые с 2002-го. Тогда сборная стала третьей

Сборная Турции сыграет на чемпионате мира впервые за 24 года.

Турция обыграла Косово в стыковом матче (1:0) и вышла на ЧМ-2026.

Турки сыграют на чемпионате мира впервые с 2002 года. На том турнире сборная дошла до полуфинала, где уступила Бразилии, будущему победителю. В матче за третье место Турция обыграла хозяев турнира, Южную Корею, и заняла третье место.

Италия еще когда-нибудь сыграет на ЧМ?1347 голосов
Да, на следующемДженнаро Гаттузо
Да, но нескороДжанлуиджи Доннарумма
Ой не факт...Джанлуиджи Буффон
Тогда сборная стала третьей, а я закончил третий класс
Это случилось 2 июля, в мой день рождения. Мне тогда исполнилось 10 лет, отмечали в кафе и тогда я впервые попробовал пиццу.
И рекорд быстрого гола на ЧМ, в роде, до сих пор держится. Обидное поражение для турков от Бразилии, стимуляция ривалдо. М-да, как будто было вчера. Я закончил школу и вся жизнь была в переди.
Даже и не обратил внимания, что единственная Турция, которую я видел на ЧМ - это Рюштю с черными полосками под глазами, молодые Белозоглу и Баштюрк и опытные Шукюр и Шаш.
А также молодой Нихат и ветеран Ариф Эрдэм
Рюшту это вратарь из Бешикташа ?
Ух и долго же они ждали.
Повезло со жребием в стыках, повезло с группой.
Состав хороший, командная реализация состава давно ужасная
Мы видели лучшую Турцию в истории турецкого футбола 24 года назад. Теперь посмотрим на ее второй вариант
Турция на ЧМ - это как Сербия на Евро)
Монтелла и Анчелотти теперь единственные представители от Италии на ЧМ, ну может ещё пару рефери
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия по пенальти уступила Боснии, Чехия переиграла Данию, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
50 минут назад
Турция и Швеция вышли на ЧМ-2026. Турки сыграют в группе с США, Парагваем и Австралией, шведы – с Нидерландами, Японией и Тунисом
сегодня, 20:42
У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек
сегодня, 17:05
Тренер Польши Урбан о 2:3 со Швецией в стыках ЧМ: «Чувствую себя беспомощным, все это трудно объяснить. Еще больнее от осознания, что ты играл хорошо»
8 минут назад
Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»
20 минут назад
Гаттузо о поражении Италии в стыках ЧМ: «Ребята этого не заслужили. Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь ушла. Очень обидно вылетать вот так»
29 минут назад
Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте – в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара
40 минут назад
Определились все участники ЧМ-2026 из Европы: Чехия сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей, Босния – с Канадой, Катаром и Швейцарией
43 минуты назад
Сборная Италии третий раз подряд не вышла на чемпионат мира
48 минут назад
Италия не вышла на ЧМ-2026, проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти. Бастони удалили в 1-м тайме, Эспозито пробил выше в серии, Кристанте попал в перекладину
49 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия по пенальти уступила Боснии, Чехия переиграла Данию, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
50 минут назад
Мухаремович сбил Палестру в подкате у штрафной Боснии. Тюрпен показал желтую, итальянцы требовали удаления
сегодня, 21:13Фото
«Пляжный мяч Винисиусу» скандировали болельщики сборной Испании на матче с Египтом в Барселоне
сегодня, 20:51
Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ – невероятно горжусь. Мы осуществили мечту – это не описать словами»
1 минуту назад
Чехия вышла на ЧМ впервые с 2006-го
14 минут назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 46 из 48 сборных
21 минуту назад
Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»
26 минут назад
Босния вышла на ЧМ во 2-й раз в истории
34 минуты назад
У сборной Боснии 30 ударов по воротам за матч с Италией. Команда Гаттузо пробила 9 раз
45 минут назад
Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия – на Роналду? Это совершенно нормально»
55 минут назад
Новосельцев о 0:0 с Мали: «Россия не выглядела ярко, комбинационного футбола мы не увидели. Глушенкова уже в перерыве надо было менять – его вообще не было видно»
55 минут назад
Литвинов после 0:0 с Мали: «Еще не видел таких высоких игроков, если честно. Только в баскетболе или волейболе»
сегодня, 21:15
Дмитрий Баринов: «В глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится»
сегодня, 21:05
Рекомендуем