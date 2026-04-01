Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем

Сборная Англии проиграла впервые с июня 2025 года.

Команда под руководством Томаса Тухеля уступила Японии со счетом 0:1 в товарищеском матче.

До этого англичане не проигрывали 7 матчей подряд, одержав 6 побед и сыграв вничью с Уругваем. Последнее поражение сборная Англии потерпела 10 июня 2025 года в товарищеской игре с Сенегалом .