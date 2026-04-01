Англия проиграла впервые с июня 2025-го – Японии. Было 6 побед подряд и ничья с Уругваем
Команда под руководством Томаса Тухеля уступила Японии со счетом 0:1 в товарищеском матче.
До этого англичане не проигрывали 7 матчей подряд, одержав 6 побед и сыграв вничью с Уругваем. Последнее поражение сборная Англии потерпела 10 июня 2025 года в товарищеской игре с Сенегалом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я сразу сказал, еще будем скучать по маэстро Гарету. Надеюсь его вернут на домашний Евро.
Более-менее два последних соперника, и сразу ничья и поражение самой распиаренной сборной по футболу
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем