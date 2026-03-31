Джеко подталкивал Манчини в спину перед голом Боснии в ворота Италии. Форвард пробил головой после навеса, Табакович добил мяч после сэйва Доннаруммы

Джеко мог нарушить правила перед голом Боснии в ворота Италии.

Эдин Джеко мог подтолкнуть Джанлуку Манчини в спину перед голом сборной Боснии и Герцеговины в ворота Италии на 79-й минуте стыкового матча ЧМ-2026 (1:1, второй тайм).

Форвард боснийцев выиграл верховое единоборство за мяч у итальянца после подачи с фланга и нанес удар по воротам. Джанлуиджи Доннарумма отбил мяч перед собой, и Харис Табакович сыграл первым на добивании.

Судьи во главе с Клеманом Тюрпеном не усмотрели нарушения правил.