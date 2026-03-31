Джеко подталкивал Манчини в спину перед голом Боснии в ворота Италии. Форвард пробил головой после навеса, Табакович добил мяч после сэйва Доннаруммы
Джеко мог нарушить правила перед голом Боснии в ворота Италии.
Эдин Джеко мог подтолкнуть Джанлуку Манчини в спину перед голом сборной Боснии и Герцеговины в ворота Италии на 79-й минуте стыкового матча ЧМ-2026 (1:1, второй тайм).
Форвард боснийцев выиграл верховое единоборство за мяч у итальянца после подачи с фланга и нанес удар по воротам. Джанлуиджи Доннарумма отбил мяч перед собой, и Харис Табакович сыграл первым на добивании.
Судьи во главе с Клеманом Тюрпеном не усмотрели нарушения правил.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
4 комментария
Сама новость - "Джеко мог подтолкнуть".
Следующий абзац- "Форвард выиграл единоборство".
Акулы пера #####🤣