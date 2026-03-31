Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш забил победный гол сборной Швеции в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Шведы вышли на чемпионат мира, обыграв сборную Польши со счетом 3:2. Дьокереш отличился на 88-й минуте.
Напомним, в полуфинальном матче против Украины (3:1) Дьокереш сделал хет-трик.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Ахаха, домой «мерзкие твари» (с) 😂😂
Витя все таки затащил Швецию на ЧМ, я писал месяц назад и минусов нахватал)))) да пох, главное шведы прошли и курвы мимо ЧМ
Молодец пацан, отпахал за себя и за Ишака:))
Виктор Ибрагимович
С лидером Ибрагимовичем Швеция на ЧМ не попадала
