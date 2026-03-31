  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик


Дьокереш забил победный гол в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш забил победный гол сборной Швеции в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Шведы вышли на чемпионат мира, обыграв сборную Польши со счетом 3:2. Дьокереш отличился на 88-й минуте.

Напомним, в полуфинальном матче против Украины (3:1) Дьокереш сделал хет-трик.

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

ВАР сделал футбол лучше?13200 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Польши по футболу
logoАрсенал
logoСборная Швеции по футболу
logoВиктор Дьокереш
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаха, домой «мерзкие твари» (с) 😂😂
Витя все таки затащил Швецию на ЧМ, я писал месяц назад и минусов нахватал)))) да пох, главное шведы прошли и курвы мимо ЧМ
Молодец пацан, отпахал за себя и за Ишака:))
Виктор Ибрагимович
Ответ Бабло Муани
Виктор Ибрагимович
С лидером Ибрагимовичем Швеция на ЧМ не попадала
Читайте новости футбола в любимой соцсети
