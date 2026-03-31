Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик

Дьокереш забил победный гол в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Нападающий «Арсенала » Виктор Дьокереш забил победный гол сборной Швеции в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Шведы вышли на чемпионат мира, обыграв сборную Польши со счетом 3:2. Дьокереш отличился на 88-й минуте.

Напомним, в полуфинальном матче против Украины (3:1) Дьокереш сделал хет-трик .

