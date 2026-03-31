Турция и Швеция вышли на ЧМ-2026. Турки сыграют в группе с США, Парагваем и Австралией, шведы – с Нидерландами, Японией и Тунисом
В финальных стыковых матчах турки обыграли Косово (1:0), а шведы – Польшу (3:2).
Турция попала в группу D, где сыграет с США, Парагваем и Австралией. Швеция в группе F встретится с Нидерландами, Японией и Тунисом.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс''
Они тоже получают всполна и следовательно едут на чемпионат мира в качестве бумеранга?
Красиво убрали из чемпионата двух главных русофобов - украинцев и поляков.
И главное, по делу абсолютно.
Откуда вы только такие вылазите радостные.