  • Булыкин о 0:0 с Мали: «Сборная должна играть для болельщиков основным составом, а не устраивать показательные матчи для тренера. Все-таки вся страна ждет – единственная отдушина»
Булыкин о 0:0 с Мали: «Сборная должна играть для болельщиков основным составом, а не устраивать показательные матчи для тренера. Все-таки вся страна ждет – единственная отдушина»

Булыкин: сборная должна играть для болельщиков, а не для тренера.

Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России должна играть для болельщиков.

В сегодняшнем BetBoom товарищеском матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Мали (0:0).

– Все и так настраиваются хорошо, когда слышат гимн, видят полные трибуны. Но когда игра идет не совсем основным составом, возможны такие варианты. Я вижу так: сборная должна играть для болельщиков, для победы, для голов, а не устраивать показательные матчи для тренерского штаба, будто играют на сборах.

Хочется, чтобы сборная выигрывала, радовала болельщиков, тем более, время такое, что единственные международные матчи у нашей сборной.

– Дело не в мотивации?

– Не в мотивации, а в качестве некоторых футболистов. Я всегда считал, что надо ставить основной состав даже на такие матчи. Все-таки вся страна ждет, единственная отдушина, когда остальные не играют международные встречи, – сказал Булыкин.

Источник: «РБ Спорт»
Для меня отдушина - это улыбка моего ребёнка, когда я прихожу с работы. А вот эта пародия на футбол - посмеяться раз в несколько месяцев и забыть
Никому ничего сборная не должна. Смысла в этих играх нет, по заявлениям, а как нули — так должна и смысл резко появляется.
Шизы, чо.
Да вся страна уже давно не смотрит игры сборной, кому интересно эти непонятные товарняки наблюдать
МОТИВАЦИЯ БЫЛА ПЛОХАЯ? СОЗДАЛИ 15 МОМЕНТОВ ! Кто помнит , тот помнит.
МОТИВАЦИЯ БЫЛА ПЛОХАЯ? СОЗДАЛИ 15 МОМЕНТОВ ! Кто помнит , тот помнит.
Хочешь встретица давай встретимся
Хочешь встретица давай встретимся
ВАЛЕРА ИДИ СЮДА ! НУ ГДЕ МЫ 15 МОМЕНТОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ? А ТАМ А ТАМ , НЕ НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ! ПОТОМУ ЧТО ОНИ Б#Я СИЛЬНЕЕ , НУ НЕ ЕДУТ К НАМ
Сейчас в сборную труднее не попасть, чем попасть.
Рекомендуем
Главные новости
Босния и Герцеговина – Италия. 1:1 – Табакович сравнял счет, Бастони удален, команды сыграют экстра-таймы. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Пляжный мяч Винисиусу» скандировали болельщики сборной Испании на матче с Египтом в Барселоне
9 минут назад
Джеко подталкивал Манчини в спину перед голом Боснии в ворота Италии. Форвард пробил головой после навеса, Табакович добил мяч после сэйва Доннаруммы
15 минут назад
Турция и Швеция вышли на ЧМ-2026. Турки сыграют в группе с США, Парагваем и Австралией, шведы – с Нидерландами, Японией и Тунисом
18 минут назад
Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
31 минуту назад
Карпин о результатах сборной в последних матчах: «Если бы были такие победы, как с Никарагуа, было бы тревожно. С Перу доминировали всю игру и пропустили»
35 минут назад
Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
48 минут назад
Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»
57 минут назад
«Кто не скачет, тот мусульманин». Фанаты сборной Испании скандировали кричалки и освистали гимн Египта во время товарищеского матча
57 минут назад
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
34 секунды назадLive
Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик
13 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка сыграет с ДР Конго, Боливия против Ирака
16 минут назад
Лапочкин о пенальти России: «Малийцам еще повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить. Гассама за плечо разворачивает Воробьева, не дает выпрыгнуть и пробить»
34 минуты назад
Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»
42 минуты назад
Кин забил за Италию в 6 матчах подряд – первым с 1977-го. До Мойзе это удавалось лишь Балончьери, Риве и Беттеге
сегодня, 19:59
Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»
сегодня, 19:49
Губерниев о 0:0: «Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших игроков»
сегодня, 19:40
Тренер Турции U21 Коркмаз потерял сознание и ударился головой во время матча с Хорватией в отборе на Евро. Его увезли в больницу, игру останавливали
сегодня, 19:33
Елена Ваенга исполнила песню «Город» после матча России и Мали на «Газпром Арене»
сегодня, 19:15
Рекомендуем