Булыкин: сборная должна играть для болельщиков, а не для тренера.

Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России должна играть для болельщиков.

В сегодняшнем BetBoom товарищеском матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Мали (0:0).

– Все и так настраиваются хорошо, когда слышат гимн, видят полные трибуны. Но когда игра идет не совсем основным составом, возможны такие варианты. Я вижу так: сборная должна играть для болельщиков, для победы, для голов, а не устраивать показательные матчи для тренерского штаба, будто играют на сборах.

Хочется, чтобы сборная выигрывала, радовала болельщиков, тем более, время такое, что единственные международные матчи у нашей сборной.

– Дело не в мотивации?

– Не в мотивации, а в качестве некоторых футболистов. Я всегда считал, что надо ставить основной состав даже на такие матчи. Все-таки вся страна ждет, единственная отдушина, когда остальные не играют международные встречи, – сказал Булыкин.