Лапочкин о пенальти России: «Малийцам еще повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить. Гассама за плечо разворачивает Воробьева, не дает выпрыгнуть и пробить»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о пенальти сборной России в ворота Мали в BetBoom товарищеском матче (0:0).

На 25-й минуте Дмитрий Воробьев упал в штрафной малийцев после того, как Натан Гассама придержал его за плечо, не дав дотянуться до мяча. Арбитр Рустам Лутфуллин назначил пенальти. Иван Обляков не реализовал 11-метровый, пробив с точки выше ворот.

– Очевидный пенальти, потому что Воробьев уже в штрафной площади готовится пробить по воротам. Гассама за плечо разворачивает, не дает выпрыгнуть и пробить.

Это еще малийцам повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить гол, потому что Воробьев следующим касанием с близкого расстояния бьет по воротам. Мне кажется, все очевидно.

В РПЛ это была бы красная карточка плюс пенальти?

– Сложно сказать. Я говорю с точки зрения правил. Гассама не пытается сыграть в мяч, за плечо разворачивает и не дает пробить Воробьеву, поэтому согласно правилам – это лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч, – сказал Лапочкин. 

На малийцах такие фолы не свистели даже не в штрафной
Какой же мерзкий лапоть. Был фол при атаке Мали, единая атака, поэтому при ВАР была бы отмена пенальти, а так жухло доказало. Лапоть - учи правила!
Материалы по теме
Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»
43 минуты назад
Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
49 минут назад
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
сегодня, 19:53
Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: «Замечательная организация матча, от исполнения гимна даже мурашки побежали! Мы заслужили пару пенальти в первом тайме, может»
сегодня, 19:50
Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»
сегодня, 19:49
Рекомендуем
Главные новости
Босния и Герцеговина – Италия. 1:1 – Табакович сравнял счет, Бастони удален, команды сыграют экстра-таймы. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Пляжный мяч Винисиусу» скандировали болельщики сборной Испании на матче с Египтом в Барселоне
10 минут назад
Джеко подталкивал Манчини в спину перед голом Боснии в ворота Италии. Форвард пробил головой после навеса, Табакович добил мяч после сэйва Доннаруммы
16 минут назад
Турция и Швеция вышли на ЧМ-2026. Турки сыграют в группе с США, Парагваем и Австралией, шведы – с Нидерландами, Японией и Тунисом
19 минут назад
Булыкин о 0:0 с Мали: «Сборная должна играть для болельщиков основным составом, а не устраивать показательные матчи для тренера. Все-таки вся страна ждет – единственная отдушина»
22 минуты назад
Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
32 минуты назад
Карпин о результатах сборной в последних матчах: «Если бы были такие победы, как с Никарагуа, было бы тревожно. С Перу доминировали всю игру и пропустили»
36 минут назад
Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
49 минут назад
Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»
58 минут назад
«Кто не скачет, тот мусульманин». Фанаты сборной Испании скандировали кричалки и освистали гимн Египта во время товарищеского матча
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания и Египет голов не забили, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
2 минуты назадLive
Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик
14 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка сыграет с ДР Конго, Боливия против Ирака
17 минут назад
Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»
43 минуты назад
Кин забил за Италию в 6 матчах подряд – первым с 1977-го. До Мойзе это удавалось лишь Балончьери, Риве и Беттеге
сегодня, 19:59
Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»
сегодня, 19:49
Губерниев о 0:0: «Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших игроков»
сегодня, 19:40
Тренер Турции U21 Коркмаз потерял сознание и ударился головой во время матча с Хорватией в отборе на Евро. Его увезли в больницу, игру останавливали
сегодня, 19:33
Елена Ваенга исполнила песню «Город» после матча России и Мали на «Газпром Арене»
сегодня, 19:15
Кин забил Боснии после ошибки вратаря: Василь под прессингом отдал мяч в ноги Барелле. У Мойзе голы за Италию в 6-м матче подряд
сегодня, 19:12
Рекомендуем