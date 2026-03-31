Лапочкин о пенальти России: «Малийцам еще повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить. Гассама за плечо разворачивает Воробьева, не дает выпрыгнуть и пробить»

Лапочкин о пенальти России: малийцам еще повезло, что судья не удалил игрока.

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о пенальти сборной России в ворота Мали в BetBoom товарищеском матче (0:0).

На 25-й минуте Дмитрий Воробьев упал в штрафной малийцев после того, как Натан Гассама придержал его за плечо, не дав дотянуться до мяча. Арбитр Рустам Лутфуллин назначил пенальти. Иван Обляков не реализовал 11-метровый, пробив с точки выше ворот.

– Очевидный пенальти, потому что Воробьев уже в штрафной площади готовится пробить по воротам. Гассама за плечо разворачивает, не дает выпрыгнуть и пробить.

Это еще малийцам повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить гол, потому что Воробьев следующим касанием с близкого расстояния бьет по воротам. Мне кажется, все очевидно.

– В РПЛ это была бы красная карточка плюс пенальти?

– Сложно сказать. Я говорю с точки зрения правил. Гассама не пытается сыграть в мяч, за плечо разворачивает и не дает пробить Воробьеву, поэтому согласно правилам – это лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч, – сказал Лапочкин.