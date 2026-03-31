Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»

Радимов о 0:0 с Мали: если наши игроки хотят уехать в Европу, стоит задуматься.

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов призвал российских футболистов больше работать после нулевой ничьей с Мали.

«Если наши футболисты хотят уехать в европейские клубы, то стоит задуматься и работать гораздо больше. Ты уезжаешь в другую среду обитания, где более интенсивный, силовой футбол.

Если проецировать нашу сборную на чемпионат мира и попробовать вместо, например, сборной Узбекистана поставить нашу команду в группу с Колумбией и Португалии, то в мастерстве, интенсивности, качестве борьбы мы точно этим командам уступим. Вот и весь ответ, попадем ли мы на чемпионат мира и что мы будем там делать.

Уровень нашего чемпионата, естественно, упал нет еврокубков и качественных легионеров. Мастерство наших футболистов надо повышать, прежде всего в индивидуальном плане», – заявил Радимов.

Мда, нули с Мали. Россия не обыграла даже полуоснову – с запоротым пенальти