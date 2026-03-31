  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
11

Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов призвал российских футболистов больше работать после нулевой ничьей с Мали.

«Если наши футболисты хотят уехать в европейские клубы, то стоит задуматься и работать гораздо больше. Ты уезжаешь в другую среду обитания, где более интенсивный, силовой футбол.

Если проецировать нашу сборную на чемпионат мира и попробовать вместо, например, сборной Узбекистана поставить нашу команду в группу с Колумбией и Португалии, то в мастерстве, интенсивности, качестве борьбы мы точно этим командам уступим. Вот и весь ответ, попадем ли мы на чемпионат мира и что мы будем там делать.

Уровень нашего чемпионата, естественно, упал  нет еврокубков и качественных легионеров. Мастерство наших футболистов надо повышать, прежде всего в индивидуальном плане», – заявил Радимов.

Мда, нули с Мали. Россия не обыграла даже полуоснову – с запоротым пенальти

ВАР сделал футбол лучше?12956 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoВладислав Радимов
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем этим обосранцам ехать в Европу на меньшую ЗП, где еще и пахать надо будет за место в составе?
Ахаххаха Португалии 90% сборных уступают в мастерстве
Ну ты Радим тоже даешь , чудак парень, сравнил Колумбию , Португалию с нашими бездарями , ладно хотя бы со сборными Кюрасао сравнил , я бы еще тебя понял
Пришлите ему фамилии игроков и клубы сборной Португалии он перепутал там видимо)))
Именно по этой причине и приняли снова лимит — чтобы у игроков и ноги не болели от лишних амбиций, и голова — от ненужных мыслей. Идеальная система : не надо расти, не надо напрягаться, и место в основе клуба твоё, а если очень повезёт — то и в сборной.
"Точно бы уступили Португалии". Влад мастер иронии :-)
"Алиса знала что если выпить из бутылочки с этикеткой ЯД можно почувствовать лёгкое недомогание" :-)
Если бы да кабы... Португалии в мастерстве много кто уступит - процентов наверное 95% всех сборных мира. Сравнятор, блин. Колумбия тоже не хухры-мухры с составом на 300 лямов евро с сильными игроками из крепких команд в т.ч. и топ-лиг. И Кордоба, который разматывает РПЛ на раз-два, не самый там дорогой и крутой игрок в составе.
Я все понять не могу: почему многие думают, что наши хотят уехать в Европу? Наши вроде дружно говорят, что им и тут норм, разве что позовут в реал/сити/барса, то можно и подумать
Наверное, вопрос немного глубже. Поколение выросло на запретах и блокировках. Может быть дело не в футболистах?
Кюрасао забыл!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
