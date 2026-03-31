Карпин о результатах сборной в последних матчах: «Если бы были такие победы, как с Никарагуа, было бы тревожно. С Перу доминировали всю игру и пропустили»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его не расстраивают результаты команды в последних матчах.
Сегодняшний BetBoom товарищеский матч со сборной Мали в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0. В 4 последних матчах сборная России одержала лишь одну победу – над Никарагуа (3:1).
– Есть ли понимание по летним товарищеским матчам?
– Предположительно есть команды, которые, возможно, в июне будут. Это вопрос не ко мне. Когда РФС подпишет документы, тогда и объявим.
– Сборная России выиграла только один из четырех последних матчей. Это не удручает?
– Не удручает. Если бы было четыре таких победы, как с Никарагуа, был бы тревожный звоночек. Перу ударил один раз в створ ворот. Доминировали всю игру и пропустили – вы видели, какой гол, как с Никарагуа. Еще раз говорю: если бы были такие победы, как с Никарагуа, то было бы тревожно.
– Как оцените игру Петрова?
– Сегодня сложнее было, как и для всей команды. Это нормально, – сказал Карпин.
