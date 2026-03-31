Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»

Баринов после 0:0 с Мали: в целом хороший матч.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил игру команды в BetBoom товарищеском матче с Мали (0:0).

– Насколько отличалось взаимодействие с Кисляком и Обляковым от того, как оно налажено в ЦСКА?

– В сборной каждый из нашей тройки знает требования, которые надо выполнять. В ЦСКА чуть‑чуть посвободнее.

В перерыве Валерий Георгиевич сказал, что надо продолжать и чуть‑чуть добавить. К сожалению, это не получилось. В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты.

10‑й номер у сборной Мали [Гауссу Диаките ] понравился, хороший парень.

– Перед матчем ожидали разгром. Чего не хватает?

– Не забиваем свои моменты, моменты были.

Кто говорит, что пенальти не было? Пусть посмотрят момент. Воробьев выпрыгивает, это удаление, как по мне.

– Вызвала удивление игра сборной Никарагуа?

– Да, мы даже ни одной их игры не видели.

– Это первый случай в карьере, когда вы ничего не знали о команде?

– Наверно, да, первый, – сказал Баринов.