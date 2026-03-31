  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»
5

Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»

Баринов после 0:0 с Мали: в целом хороший матч.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил игру команды в BetBoom товарищеском матче с Мали (0:0).

– Насколько отличалось взаимодействие с Кисляком и Обляковым от того, как оно налажено в ЦСКА?

– В сборной каждый из нашей тройки знает требования, которые надо выполнять. В ЦСКА чуть‑чуть посвободнее.

В перерыве Валерий Георгиевич сказал, что надо продолжать и чуть‑чуть добавить. К сожалению, это не получилось. В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты.

10‑й номер у сборной Мали [Гауссу Диаките] понравился, хороший парень.

– Перед матчем ожидали разгром. Чего не хватает?

– Не забиваем свои моменты, моменты были.

Кто говорит, что пенальти не было? Пусть посмотрят момент. Воробьев выпрыгивает, это удаление, как по мне.

– Вызвала удивление игра сборной Никарагуа?

– Да, мы даже ни одной их игры не видели.

– Это первый случай в карьере, когда вы ничего не знали о команде?

– Наверно, да, первый, – сказал Баринов.

ВАР сделал футбол лучше?12811 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoЦСКА
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Баринов
logoГауссу Диаките
logoИван Обляков
logoМатвей Кисляк
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Воробьев
logoсборная Никарагуа
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пенальти такой же придуманный, как и в матче зенита с мх
Шикарный уровень аналитики, подготовки к игре, когда ничего не знали о сопернике. Валера не зря свои 1,8 мульта баксов в год имеет. Анализировать соперника - это для лохов, достаточно в перерыве матом наорать!
Удаление воробьёва, все правильно
А если бы денег побольше предложили, Баринов бы в перерыве сменил команду
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: «Замечательная организация матча, от исполнения гимна даже мурашки побежали! Мы заслужили пару пенальти в первом тайме, может»
Рекомендуем
Главные новости
Босния и Герцеговина – Италия. 1:1 – Табакович сравнял счет, Бастони удален. Онлайн-трансляция
Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
Карпин о результатах сборной в последних матчах: «Если бы были такие победы, как с Никарагуа, было бы тревожно. С Перу доминировали всю игру и пропустили»
Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
«Кто не скачет, тот мусульманин». Фанаты сборной Испании скандировали кричалки и освистали гимн Египта во время товарищеского матча
Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: «Замечательная организация матча, от исполнения гимна даже мурашки побежали! Мы заслужили пару пенальти в первом тайме, может»
Кисляк о 0:0: «Нужно было выигрывать. Недооценки не было. Единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост»
Глушенков о 0:0 с Мали: «Не сильно расстроены – не проиграли же, ничего страшного. Забили бы пенальти – было бы три‑четыре гола, возможно»
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин о пенальти России: «Малийцам еще повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить. Гассама за плечо разворачивает Воробьева, не дает выпрыгнуть и пробить»
Кин забил за Италию в 6 матчах подряд – первым с 1977-го. До Мойзе это удавалось лишь Балончьери, Риве и Беттеге
Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»
Губерниев о 0:0: «Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших игроков»
Тренер Турции U21 Коркмаз потерял сознание и ударился головой во время матча с Хорватией в отборе на Евро. Его увезли в больницу, игру останавливали
Елена Ваенга исполнила песню «Город» после матча России и Мали на «Газпром Арене»
Кин забил Боснии после ошибки вратаря: Василь под прессингом отдал мяч в ноги Барелле. У Мойзе голы за Италию в 6-м матче подряд
Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)
Митрески о «Спартаке»: «Иногда фанатам надо просто терпеть и любить до конца. Бывают времена с результатами, бывают – без»
34 837 зрителей присутствуют на игре России с Мали в Санкт-Петербурге
Рекомендуем