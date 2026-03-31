  • Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»

Быстров о 0:0 с Мали: сейчас все едут в сборную как в отпуск.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал Валерия Карпина определиться с составом национальной команды.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Я устал на это смотреть. Когда мы уже увидим сборную-то? Сколько у нас будет просмотровых сборов? Болельщики хотят увидеть основную команду! Какой интерес в том, что все вызванные 35 человек знают, что будут играть? В плане певцов, шоу, организаторской работы до и после матча мы хороши, в этом все супер. А где игра-то?

Карпин по 40 человек новых вызывает. Если раньше было престижно попасть в 20 лучших, то сейчас все едут туда как в отпуск. Походили по полю, развеялись. Это не обо всех, но это общая картина такова. Честно, больше не хочется смотреть «сборную-2» – одно разочарование. Я лучше тогда гляну молодежную команду», – сказал Быстров.

Да это не сборная, а общага
Ответ dudufufu
Да это не сборная, а общага
СБРОДная
Ответ dudufufu
Да это не сборная, а общага
Точно точно
Жду вызова в сборную Володьку , Гарика , Радима , Аршавина , Кержа , Мостового , Рому Широкова .... и так далее
Ответ federicomancini
Жду вызова в сборную Володьку , Гарика , Радима , Аршавина , Кержа , Мостового , Рому Широкова .... и так далее
это будет проблема, могут и обыграть нынешних паспортистов
Ответ Eldoctor58
это будет проблема, могут и обыграть нынешних паспортистов
Если Италия не выйдет на ЧМ это будет лютое фиаско , похлеще нашего позора сегодняшнего
Вот будь вы европейским скаутом. Приехали посмотреть на товарищеский матч где много молодых или ещё не засвеченных футболистов. Вот кто то мог приглянуться? В условный Хетафе или Лиль
А прибавить сюда личку в целом большую чем в средних клубах Европы. Вот поэтому они и не уезжают, они просто не нужны там с таким уровнем игры и запросами по з/п. (По крайней мере по последним 5-7 матчам даже зацепиться не за кого)
Да, что ещё можно ждать от физрука?
Да нормальная тактика Володь, потом год-два на сыгранность , че не понятного 😁
ну так не смотри🤷‍♂️
молодежная - это которой Иордания только что показала гойду?
Ответ pelod
молодежная - это которой Иордания только что показала гойду?
У нас играли u21, у Иордании u23, так что это не показатель, у нас сейчас вызываны были игроки 2006-2007 годов рождения
Ой да ладно, я помню вы тоже там товарняки особенно при Дике адвокате катали как инвалиды, то катару отлетят, то 1-0 какого нибудь карлика победите
Скажите, пожалуйста, те кто вообще смотрит игры нашей сборной после 2022 года, зачем вы это делаете?
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
сегодня, 19:53
Губерниев о 0:0: «Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших игроков»
сегодня, 19:40
Глушенков о 0:0 с Мали: «Не сильно расстроены – не проиграли же, ничего страшного. Забили бы пенальти – было бы три‑четыре гола, возможно»
сегодня, 19:40
Босния и Герцеговина – Италия. 1:1 – Табакович сравнял счет, Бастони удален, команды сыграют экстра-таймы. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Пляжный мяч Винисиусу» скандировали болельщики сборной Испании на матче с Египтом в Барселоне
6 минут назад
Джеко подталкивал Манчини в спину перед голом Боснии в ворота Италии. Форвард пробил головой после навеса, Табакович добил мяч после сэйва Доннаруммы
12 минут назад
Турция и Швеция вышли на ЧМ-2026. Турки сыграют в группе с США, Парагваем и Австралией, шведы – с Нидерландами, Японией и Тунисом
15 минут назад
Булыкин о 0:0 с Мали: «Сборная должна играть для болельщиков основным составом, а не устраивать показательные матчи для тренера. Все-таки вся страна ждет – единственная отдушина»
18 минут назад
Радимов о 0:0 с Мали: «Если наши футболисты хотят уехать в Европу, то стоит задуматься и работать гораздо больше. На ЧМ мы бы точно уступили Португалии или Колумбии в мастерстве»
28 минут назад
Карпин о результатах сборной в последних матчах: «Если бы были такие победы, как с Никарагуа, было бы тревожно. С Перу доминировали всю игру и пропустили»
32 минуты назад
Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»
54 минуты назад
«Кто не скачет, тот мусульманин». Фанаты сборной Испании скандировали кричалки и освистали гимн Египта во время товарищеского матча
54 минуты назад
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
сегодня, 19:53
Дьокереш забил победный гол Польше в финале плей-офф квалификации ЧМ. В полуфинале с Украиной форвард сделал хет-трик
10 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. Финал. Ямайка сыграет с ДР Конго, Боливия против Ирака
13 минут назад
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
19 минут назадLive
Лапочкин о пенальти России: «Малийцам еще повезло, что судья не удалил за лишение явной возможности забить. Гассама за плечо разворачивает Воробьева, не дает выпрыгнуть и пробить»
31 минуту назад
Баринов после 0:0 с Мали: «В целом хороший матч, надо просто реализовывать моменты. Кто говорит, что пенальти не было? Воробьев выпрыгивает, это удаление»
39 минут назад
Кин забил за Италию в 6 матчах подряд – первым с 1977-го. До Мойзе это удавалось лишь Балончьери, Риве и Беттеге
58 минут назад
Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»
сегодня, 19:49
Губерниев о 0:0: «Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших игроков»
сегодня, 19:40
Тренер Турции U21 Коркмаз потерял сознание и ударился головой во время матча с Хорватией в отборе на Евро. Его увезли в больницу, игру останавливали
сегодня, 19:33
Елена Ваенга исполнила песню «Город» после матча России и Мали на «Газпром Арене»
сегодня, 19:15
