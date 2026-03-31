Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»

Быстров о 0:0 с Мали: сейчас все едут в сборную как в отпуск.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал Валерия Карпина определиться с составом национальной команды.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Я устал на это смотреть. Когда мы уже увидим сборную-то? Сколько у нас будет просмотровых сборов? Болельщики хотят увидеть основную команду! Какой интерес в том, что все вызванные 35 человек знают, что будут играть? В плане певцов, шоу, организаторской работы до и после матча мы хороши, в этом все супер. А где игра-то?

Карпин по 40 человек новых вызывает. Если раньше было престижно попасть в 20 лучших, то сейчас все едут туда как в отпуск. Походили по полю, развеялись. Это не обо всех, но это общая картина такова. Честно, больше не хочется смотреть «сборную-2» – одно разочарование. Я лучше тогда гляну молодежную команду», – сказал Быстров.