Быстров о 0:0 с Мали: «Сейчас в сборную едут как в отпуск – походили по полю, развеялись. В плане певцов, шоу все супер, а где игра-то? Карпин по 40 человек новых вызывает – я устал смотреть»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал Валерия Карпина определиться с составом национальной команды.
Сегодня сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
«Я устал на это смотреть. Когда мы уже увидим сборную-то? Сколько у нас будет просмотровых сборов? Болельщики хотят увидеть основную команду! Какой интерес в том, что все вызванные 35 человек знают, что будут играть? В плане певцов, шоу, организаторской работы до и после матча мы хороши, в этом все супер. А где игра-то?
Карпин по 40 человек новых вызывает. Если раньше было престижно попасть в 20 лучших, то сейчас все едут туда как в отпуск. Походили по полю, развеялись. Это не обо всех, но это общая картина такова. Честно, больше не хочется смотреть «сборную-2» – одно разочарование. Я лучше тогда гляну молодежную команду», – сказал Быстров.
А прибавить сюда личку в целом большую чем в средних клубах Европы. Вот поэтому они и не уезжают, они просто не нужны там с таким уровнем игры и запросами по з/п. (По крайней мере по последним 5-7 матчам даже зацепиться не за кого)