  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»
49

Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о распаде СССР. 

«Во время распада Советского Союза я был тренером национальной сборной. Мы выиграли групповой этап под флагом СССР. Мы пока еще гордились своей страной. А потом после распада мы вместо флага и гимна получили статус СНГ с непонятным гимном. Это сразу отразилось на команде.

Например, к нам приходил заместитель председателя правительства, а Михайличенко говорит ему: «Вы кто такой? Что вы тут приходите и рассказываете?». А это игрок национальной сборной.

Это безобразие. Мы очень плохо переживали распад СССР. Мы возмущались, но понятно не все. Кто-то, может, и радовался. Как распад сказался на моей жизни? Моя жизнь – это футбол. А в футболе у нас сразу началось огромное количество проблем: закрылись школы, работа тренера стала никак не оплачиваться и многие специалисты ушли торговать на рынок.

Мы сразу потеряли заложенные традиции. У нас была лучшая спортивная наука, лучшие ученые, а это все начало сыпаться. Были воспитатели, а в итоге все свели под бабки. Контракт есть, где прописаны штрафы – вот и вся воспитательная работа.

У нас был период безвременья, когда мы считали, что все, что рассказывали коммунисты – чепуха, что с моралью можно куда-то сходить, а главное, чтобы были бабки. Ценности резко поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а после распада СССР все стало наоборот. Сколько было ситуаций, когда нарушались и разрывались договора, сколько банков накрылось из-за фиктивных сделок, сколько людей обогатилось за счет этих махинаций.

Звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент. Тем, кто помоложе, было еще хоть как-то легко, а тем, кто войну пережил, было очень тяжело. У них горели все ресурсы. Если в сталинский период 1 апреля шло понижение цен, то потом это превратилось в день, когда никому не верь. Люди верили в сберегательную книжку, а эти ресурсы исчезли, как например, у моего отца. Распад СССР – было очень тяжелое время для народа», – сказал Гаджиев. 

ВАР сделал футбол лучше?13021 голос
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoДинамо Махачкала
Политика
logoпремьер-лига Россия
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто все эти люди, которые выбрали деньги, а не идеологию? Из какой страны их столько миллионов в СССР завезли перед распадом этого государства?
Ответ Ubik-city
В любом государстве много волков и много шакалов.
Ответ Ubik-city
Когда проводилась приватизация и все эти залоговые аукционы всех этих людей не спрашивали.
АСТАНАВИТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кстати откуда же это всё взялось в великой и прекрасной самой читающей стране прекрасного пломбира ???
Ответ catcher69
Цитата которая должна когда-то стать классикой:
"Лучшее образование на свете было... Все физику на отлично знали... Ага, однако потом всей страной воду от телика заряжали.")))
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не надоело про воду из телека? Народ безгранично верил , что пишут в газетах, показывают по телеку. А сколько пирамид финансовых было? Как слепые щенята из социализма в развратный капитализм.
В чём разница межу социализмом и капитализмом?
При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме наоборот.
© Армянское радио
Ответ Н.Ф.
Разница в отношении к собственности на средства производства. А эксплуатация, действительно, и там, и там. Жаль, что армянское радио не в курсе.
Самое неправильное в СССР то, что всё было ,, общее,, государственное. А общее, это значит ничье. Надо было разрешать частную собственность , частный бизнес. Ну а недра там и природные богатства пусть бы было государственным. А так то много хорошего было. Жильё, коммуналка копеечная, учёба бесплатная, да и распределения после Вузов тоже хорошая идея. При каждом предприятии куча спортивных команд, секций... В общем, были и плюсы, но были и минусы. Как то Новочеркасск.Жесть.
Ответ old_wolf
ссср итак был псевдосоциалистической страной с ничего не решающими низовыми структурами а уж с тем что ты предлагаешь он бы ничем не отличался от любого буржуинства
Ответ old_wolf
А Красный Террор, расстрельные тройки, раскулачивание и прочие прелести, послужившие залогом экономики, не самое неправильное?
Как грамотно решили разбавить новости после героической ничьей с великим Мали. Ну ничего, главное - сегодня Понамарёву не звоните, пусть деда спит, завтра насладимся)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вангую Пономарёв обязательно использует такие слова как - аборигены, папуасы, бездари
Ответ Дядя ТУРА
Бинго Пономарева)
Раньше все ныли от нетрадиционной пропаганды... вот теперь попробуйте традиционной ;)
Как же вы так все 70 лет строили рай на земле, что он от дуновения ветра сам собой распался? И, главное, что никто не выступил за сохранение этого уродства, а все радовались распаду?
Период безвременья это когда номенклатурных присосок типа Гаджиева от кормушки отодвинули?

И ничего, что вся разруха в экономике 90-х это прямая заслуга старцев на лафетах?
Муслимыч, выходи из запоя, с пятницы читаем
Жил я и при Брежневе и при Горбаче с Ельцыным, естесственно, ну и сейчас покуда жив. 😁 В каждом времени свои плюсы - минусы. Худший период 90- ые. Потому то их в народе и называют лихими. Безвременье. Честное слово.
Ответ old_wolf
Спросили в наше время одного старого-престарого деда, который ещё Ленина видел — при ком жизнь была лучше. Тот долго не думая — при Сталине. Почему спрашивают. Тот отвечает — да я тогда столько баб пере##.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
