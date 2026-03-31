Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»

Гаджиев о распаде СССР: звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о распаде СССР.

«Во время распада Советского Союза я был тренером национальной сборной. Мы выиграли групповой этап под флагом СССР. Мы пока еще гордились своей страной. А потом после распада мы вместо флага и гимна получили статус СНГ с непонятным гимном. Это сразу отразилось на команде.

Например, к нам приходил заместитель председателя правительства, а Михайличенко говорит ему: «Вы кто такой? Что вы тут приходите и рассказываете?». А это игрок национальной сборной.

Это безобразие. Мы очень плохо переживали распад СССР. Мы возмущались, но понятно не все. Кто-то, может, и радовался. Как распад сказался на моей жизни? Моя жизнь – это футбол. А в футболе у нас сразу началось огромное количество проблем: закрылись школы, работа тренера стала никак не оплачиваться и многие специалисты ушли торговать на рынок.

Мы сразу потеряли заложенные традиции. У нас была лучшая спортивная наука, лучшие ученые, а это все начало сыпаться. Были воспитатели, а в итоге все свели под бабки. Контракт есть, где прописаны штрафы – вот и вся воспитательная работа.

У нас был период безвременья, когда мы считали, что все, что рассказывали коммунисты – чепуха, что с моралью можно куда-то сходить, а главное, чтобы были бабки. Ценности резко поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а после распада СССР все стало наоборот. Сколько было ситуаций, когда нарушались и разрывались договора, сколько банков накрылось из-за фиктивных сделок, сколько людей обогатилось за счет этих махинаций.

Звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент. Тем, кто помоложе, было еще хоть как-то легко, а тем, кто войну пережил, было очень тяжело. У них горели все ресурсы. Если в сталинский период 1 апреля шло понижение цен, то потом это превратилось в день, когда никому не верь. Люди верили в сберегательную книжку, а эти ресурсы исчезли, как например, у моего отца. Распад СССР – было очень тяжелое время для народа», – сказал Гаджиев.

