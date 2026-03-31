Гаджиев о распаде СССР: «Безобразие, звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент, ценности поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а потом стало наоборот»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о распаде СССР.
«Во время распада Советского Союза я был тренером национальной сборной. Мы выиграли групповой этап под флагом СССР. Мы пока еще гордились своей страной. А потом после распада мы вместо флага и гимна получили статус СНГ с непонятным гимном. Это сразу отразилось на команде.
Например, к нам приходил заместитель председателя правительства, а Михайличенко говорит ему: «Вы кто такой? Что вы тут приходите и рассказываете?». А это игрок национальной сборной.
Это безобразие. Мы очень плохо переживали распад СССР. Мы возмущались, но понятно не все. Кто-то, может, и радовался. Как распад сказался на моей жизни? Моя жизнь – это футбол. А в футболе у нас сразу началось огромное количество проблем: закрылись школы, работа тренера стала никак не оплачиваться и многие специалисты ушли торговать на рынок.
Мы сразу потеряли заложенные традиции. У нас была лучшая спортивная наука, лучшие ученые, а это все начало сыпаться. Были воспитатели, а в итоге все свели под бабки. Контракт есть, где прописаны штрафы – вот и вся воспитательная работа.
У нас был период безвременья, когда мы считали, что все, что рассказывали коммунисты – чепуха, что с моралью можно куда-то сходить, а главное, чтобы были бабки. Ценности резко поменялись. Раньше отношения были дороже денег, а после распада СССР все стало наоборот. Сколько было ситуаций, когда нарушались и разрывались договора, сколько банков накрылось из-за фиктивных сделок, сколько людей обогатилось за счет этих махинаций.
Звериные и крысиные чувства преобладали в тот момент. Тем, кто помоложе, было еще хоть как-то легко, а тем, кто войну пережил, было очень тяжело. У них горели все ресурсы. Если в сталинский период 1 апреля шло понижение цен, то потом это превратилось в день, когда никому не верь. Люди верили в сберегательную книжку, а эти ресурсы исчезли, как например, у моего отца. Распад СССР – было очень тяжелое время для народа», – сказал Гаджиев.
кстати откуда же это всё взялось в великой и прекрасной самой читающей стране прекрасного пломбира ???
"Лучшее образование на свете было... Все физику на отлично знали... Ага, однако потом всей страной воду от телика заряжали.")))
При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме наоборот.
© Армянское радио
И ничего, что вся разруха в экономике 90-х это прямая заслуга старцев на лафетах?