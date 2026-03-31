«Кто не скачет, тот мусульманин». Фанаты сборной Испании скандировали кричалки и освистали гимн Египта во время товарищеского матча

Фанаты Испании скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» на игре с Египтом.

Болельщики сборной Испании освистали гимн Египта перед товарищеским матчем в Барселоне.

Кроме того, примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.