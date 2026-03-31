«Кто не скачет, тот мусульманин». Фанаты сборной Испании скандировали кричалки и освистали гимн Египта во время товарищеского матча
Фанаты Испании скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» на игре с Египтом.
Болельщики сборной Испании освистали гимн Египта перед товарищеским матчем в Барселоне.
Кроме того, примерно на 20-й минуте часть фанатов начала скандировать «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на «RCDE Стэдиум» начала прыгать в такт кричалке.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Болельщики наверное главные нацисты европы. А во власти соевые леваки запалестинщики.
Это "Hay que saltar, hay que saltar, el que no salte es..." - "Надо прыгать, надо прыгать, кто не прыгает- тот..." используется часто в испаноязычном мире среди фанатов.
Мексиканцы в России кричали "El que no salte es alemán" - кто не прыгает, тот немец
https://www.youtube.com/shorts/CjD-qHuWOds
Просто можно вбить в ютубе "hay que saltar hay que saltar"
Обычная кричалка, ничего особенного