Кин забил за Италию в 6 матчах подряд – первым с 1977-го. До Мойзе это удавалось лишь Балончьери, Риве и Беттеге

Мойзе Кин забил за сборную Италии в 6-м матче подряд.

Нападающий «Фиорентины» открыл счет в матче с командой Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:0, второй тайм).

Ранее Кин забил Северной Ирландии в полуфинале, отличился в двух матчах со сборной Эстонии и сделал дубль в ворота Израиля на групповом этапе. До этого он отметился дублем в матче с Германией в Лиге наций. Всего в последних 6 матчах за национальную команду на счету Кина 8 голов.

До Кина лишь трем игрокам в истории сборной Италии удавалось забить в 6 матчах подряд – Адольфо Балончьери в 1928 году, Луиджи Риве в 1969-м и Роберто Беттеге в 1977-м.