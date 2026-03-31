  • Кин забил за Италию в 6 матчах подряд – первым с 1977-го. До Мойзе это удавалось лишь Балончьери, Риве и Беттеге
Мойзе Кин забил за сборную Италии в 6-м матче подряд.

Нападающий «Фиорентины» открыл счет в матче с командой Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:0, второй тайм).

Ранее Кин забил Северной Ирландии в полуфинале, отличился в двух матчах со сборной Эстонии и сделал дубль в ворота Израиля на групповом этапе. До этого он отметился дублем в матче с Германией в Лиге наций. Всего в последних 6 матчах за национальную команду на счету Кина 8 голов.

До Кина лишь трем игрокам в истории сборной Италии удавалось забить в 6 матчах подряд – Адольфо Балончьери в 1928 году, Луиджи Риве в 1969-м и Роберто Беттеге в 1977-м.

Только что выход 1 на 1 не реализовал........
Ответ Н.Ф.
Только что выход 1 на 1 не реализовал........
Самый важный момент матча
Ответ Н.Ф.
Только что выход 1 на 1 не реализовал........
На Евро-2000 наш Дель Пьеро в финале (!) целых два (!) выхода 1 на 1 не реализовал, после такого даже карьеру стыдно продолжать было, но ничего страшного, стал легендой нашего Ювентуса, но через несколько лет только, когда на Бернабеу аплодировали
Выложите здесь фото лиц наших бьянконерцев, которые рассказывали о том, что он профнепригоден, бгг
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Чехия против Дании, Швеция прошла Польшу, Турция выбила Косово
сегодня, 19:42Live
Бастони получил прямую красную в 1-м тайме матча Италии с Боснией, сбив Мемича в подкате у штрафной
сегодня, 19:36Фото
Кин забил Боснии после ошибки вратаря: Василь под прессингом отдал мяч в ноги Барелле. У Мойзе голы за Италию в 6-м матче подряд
сегодня, 19:12
