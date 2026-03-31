  • Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»
Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после BetBoom товарищеского матча с Мали (0:0).

«То, что не забили, – единственное, что плохое было в этом матче. Но игра – небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше.

В обороне понравилось практически все. Были проблемы только после наших необоснованных потерь в центре поля. Футболисты Мали могли забить только в контратаке или после стандарта, вы видели их антропометрические данные, в этом аспекте они нас обыгрывали.

Никакой недооценки не было. Играли с полной концентрацией. Тяжело было в атаке, но моменты создавали. При этом в обороне сыграли хорошо, что было очень не просто против таких нападающих.

Диаките? Сильный футболист, быстрый, резкий. Но наши защитники не проиграли ни в единоборствах, ни в скорости.

Наверное, все ожидали чуть большего от Кисляка с точки зрения креатива, он слишком много потерял мячей.

Как объяснить промах Облякова? Я не могу объяснить, может быть, ответственность какая‑то. Более собранного футболиста я не видел», – сказал Карпин.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Пошли отдыхать.
Игроки довольны, тренер доволен.
А мы просто нервы теряем.
Ответ Busk
Матч был потрясающим оказывается , а все мы чем то не довольны, гнать надо не Карпина наверное, а болельщиков всех
Ответ Busk
а зачем такое смотреть?)
Карпин не соврал - забить Мали было тяжело)Матч, как смехопанорама, смотрелся не плохо!
Он в какой-то другой вселенной живёт, где ничья с дублем сборной Мали, по сути неплохой результат
А теперь представьте себе, что Россию пригласили на ЧМ вместо Ирана)
Ответ Goldstream
Так вроде уже решили, что вместо Ирана поедет Оренбург
Это чистый дубль! Валеры, ты опять ….

Вот что перед матчем с Россией сказал тренер Мали Том Саинтфит: «Нам придется сыграть молодым составом. Многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Ив Биссума, Мамаду Сангаре и Амаду Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене Доржелес, Эль-Билаль Туре, Амари Траоре и еще несколько игроков основной команды».
Одни не хотели играть другие не умели угадайте кто есть кто))))
Ответ Адлан Эльдаров
По моему среди паспортисов достаточно тех кто и не хочет, и не умеет одновременно)
Более собранного футболиста я не видел.
Ну, может только Смолов.
Похоже в команде единственный кому было бы не по**й на игру и результат - был бы Дзюба. Но его не взяли. Он то как раз с фактурными неграми и потолкался бы, и за верх поборолся - и пенальти мог бы заработать, укрывая мяч в штрафной корпусом ... и ради обновления рекорда рвал бы и метал.
«Мои вкусы немного специфичны».
Слушай, захожу на сайт сейчас, и просто глазам не верю. Не, тут реально 500 новостей про игру какой-то нафиг никому не сдавшейся сборной в товарищеской игре против другой никому не сдавшейся сборной, серьёзно что ли ? ) Даже игроки и тренеры прямо говорят, что это всё нахрен не сдалось никому, а тут "Карпину понравилась, Ваенга песню спела, Лепс сплясал, Басков пятку почесал...", угараете что ли ? ) Ну Перу там, Чили прикольно было, но с любителями матчи зачем обсуждать ? )
