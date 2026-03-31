Карпин о 0:0 с Мали: «Игра понравилась, небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Единственное, что плохое было, – не забили. В обороне сыграли хорошо»

Карпин о 0:0 с Мали: игра понравилась, небо и земля по сравнению с Никарагуа.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после BetBoom товарищеского матча с Мали (0:0).

«То, что не забили, – единственное, что плохое было в этом матче. Но игра – небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа . Игра понравилась, но результат должен быть лучше.

В обороне понравилось практически все. Были проблемы только после наших необоснованных потерь в центре поля. Футболисты Мали могли забить только в контратаке или после стандарта, вы видели их антропометрические данные, в этом аспекте они нас обыгрывали.

Никакой недооценки не было. Играли с полной концентрацией. Тяжело было в атаке, но моменты создавали. При этом в обороне сыграли хорошо, что было очень не просто против таких нападающих.

Диаките? Сильный футболист, быстрый, резкий. Но наши защитники не проиграли ни в единоборствах, ни в скорости.

Наверное, все ожидали чуть большего от Кисляка с точки зрения креатива, он слишком много потерял мячей.

Как объяснить промах Облякова ? Я не могу объяснить, может быть, ответственность какая‑то. Более собранного футболиста я не видел», – сказал Карпин.