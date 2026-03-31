Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»

Головин о 0:0 с Мали: не сказал бы, что устали от товарищеских матчей.

Полузащитник «Монако » и сборной России Александр Головин высказался о ничьей с Мали в BetBoom товарищеском матче (0:0).

«До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело.

Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей. Адаптировались к тому, что имеем, и выкладываемся на 100%», – сказал Головин.