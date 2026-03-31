  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»
Головин о 0:0 с Мали: «До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело. Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей, адаптировались к тому, что имеем»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о ничьей с Мали в BetBoom товарищеском матче (0:0). 

«До последнего верили, что забьем. Был пенальти, штанга – не залетело.

Не сказал бы, что устали от товарищеских матчей. Адаптировались к тому, что имеем, и выкладываемся на 100%», – сказал Головин. 

ВАР сделал футбол лучше?12565 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСборная России по футболу
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoМонако
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы на месте Головина симулировал травму и не ездил на эти товарищеские кринжи. Преодолевать такие расстояния ради позора )))
Единственный,кто сегодня положительно выделялся у сборной России.Головин на другом уровне играет и это видно.
Головину не позавидуешь. Тяжело нормальному игроку пытаться взаимодействовать с буратинами.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
