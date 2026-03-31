  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: «Замечательная организация матча, от исполнения гимна даже мурашки побежали! Мы заслужили пару пенальти в первом тайме, может»
7

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит похвалил организацию BetBoom товарищеского матча со сборной России.

Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.

«В первую очередь, хочу поздравить Россию с замечательной организацией матча, прекрасное исполнение гимна. У меня даже мурашки побежали!

Понимали, что Россия будет полностью контролировать матч в первые 25 минут, но мы были более удачливыми. Удивил поставленный пенальти в наши ворота. К счастью, он не был реализован.

Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 – справедливый результат. Я игрой доволен», – сказал Саинтфит.

ВАР сделал футбол лучше?12931 голос
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Мали по футболу
logoСборная России по футболу
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoТом Саинтфит
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уникальный чувак всю географию собрал:

Уже в 24 года Том закончил игровую карьеру и стал самым молодым тренером в бельгийском футболе. И понеслось:

🇧🇪 Бельгия
🇬🇳 Гвинея
🇫🇴 Фарерские острова
🇶🇦 Катар
🇩🇪 Германия
🇳🇱 Нидерланды
🇫🇮 Финляндия
🇳🇦 Намибия
🇿🇼 Зимбабве
🇯🇴 Иордания
🇪🇹 Эфиопия
🇳🇬 Нигерия
🇹🇿 Танзания
🇾🇪 Йемен
🇲🇼 Малави
🇿🇦 ЮАР
🇹🇬 Того
🇧🇩 Бангладеш
🇹🇹 Тринидад и Тобаго
🇲🇹 Мальта
🇬🇲 Гамбия
🇵🇭 Филиппины
🇲🇱 Мали
Мали красавцы , приехали просто покайфовать , получить удовольствие от игры , они даже наверное и не представляли что такой низкий уровень футбола у нашей сборной
Надо было ставить, да, может, хотя бы резерв Мали показал бы российским звёздышкам (скорее звездунам) как их исполнять нормально)
10й номер у них просто топчик. 20 лет парню, разматывал наших как хотел
А забили бы?
Знаете ли, пенальти не каждому даётся.
А вы на ВАР скидывались? нет? зря, неплохая тема
Ишь че захотел.... Пенальти еще ему))) Деньги забирайте и езжайте
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Последние новости
Рекомендуем