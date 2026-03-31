Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: «Замечательная организация матча, от исполнения гимна даже мурашки побежали! Мы заслужили пару пенальти в первом тайме, может»
Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит похвалил организацию BetBoom товарищеского матча со сборной России.
Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.
«В первую очередь, хочу поздравить Россию с замечательной организацией матча, прекрасное исполнение гимна. У меня даже мурашки побежали!
Понимали, что Россия будет полностью контролировать матч в первые 25 минут, но мы были более удачливыми. Удивил поставленный пенальти в наши ворота. К счастью, он не был реализован.
Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 – справедливый результат. Я игрой доволен», – сказал Саинтфит.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Уже в 24 года Том закончил игровую карьеру и стал самым молодым тренером в бельгийском футболе. И понеслось:
🇧🇪 Бельгия
🇬🇳 Гвинея
🇫🇴 Фарерские острова
🇶🇦 Катар
🇩🇪 Германия
🇳🇱 Нидерланды
🇫🇮 Финляндия
🇳🇦 Намибия
🇿🇼 Зимбабве
🇯🇴 Иордания
🇪🇹 Эфиопия
🇳🇬 Нигерия
🇹🇿 Танзания
🇾🇪 Йемен
🇲🇼 Малави
🇿🇦 ЮАР
🇹🇬 Того
🇧🇩 Бангладеш
🇹🇹 Тринидад и Тобаго
🇲🇹 Мальта
🇬🇲 Гамбия
🇵🇭 Филиппины
🇲🇱 Мали
Знаете ли, пенальти не каждому даётся.