Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: «Замечательная организация матча, от исполнения гимна даже мурашки побежали! Мы заслужили пару пенальти в первом тайме, может»

Тренер Мали Саинтфит о 0:0 с Россией: от исполнения гимна мурашки побежали.

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит похвалил организацию BetBoom товарищеского матча со сборной России.

Встреча на «Газпром Арене » в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.

«В первую очередь, хочу поздравить Россию с замечательной организацией матча, прекрасное исполнение гимна. У меня даже мурашки побежали!

Понимали, что Россия будет полностью контролировать матч в первые 25 минут, но мы были более удачливыми. Удивил поставленный пенальти в наши ворота. К счастью, он не был реализован.

Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 – справедливый результат. Я игрой доволен», – сказал Саинтфит.