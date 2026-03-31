  • Кисляк о 0:0: «Нужно было выигрывать. Недооценки не было. Единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост»
Кисляк о 0:0: «Нужно было выигрывать. Недооценки не было. Единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост»

Кисляк: единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост.

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк оценил итоги BetBoom товарищеского матча с Мали (0:0).

«Было много потерь, но моменты были, нужно было выигрывать. У нас не было недооценки и задачи сыграть на ноль. Мы играем больше на атаку. Обидно, эту игру мы могли забирать.

Промах Облякова с пенальти? Он тоже человек и имеет право на это.

Единственное, что выделялось в сборной Мали, – это высокий рост, таких игроков в РПЛ не встретишь», – сказал Кисляк.

Быстрые,техничные,атлетичные ребята у Мали.Это то,что я увидел.Но я не эксперт,Кисляку виднее,он футболист сборной.
Быстрые,техничные,атлетичные ребята у Мали.Это то,что я увидел.Но я не эксперт,Кисляку виднее,он футболист сборной.
Между ног ему малиец прокинул тоже из-за высокого роста, видимо )
Быстрые,техничные,атлетичные ребята у Мали.Это то,что я увидел.Но я не эксперт,Кисляку виднее,он футболист сборной.
А сам Кисляк чем-то выделялся? Авансов накидали очень много. Только после таких игр о каком-то интересе из Европы можно забыть.
Если Единственное что выделялось рост, то почему счет 0-0?) от создателей Лукаку ничем не удивил
Потом , через лет 15 будет работать экспертом на Матч ТВ.
Задатки отличные
Потом , через лет 15 будет работать экспертом на Матч ТВ. Задатки отличные
На пару с Валероном. У одного рост высокий, у другого прессинг агрессивный, ##### (блин)😼
Сегодня Кисляк был откровенно плох. А я на него надеялся.
Единственное, что выделялось у сборной РФ — это нули и 7 ударов в створ за весь матч. Кисляк говорит, что ’могли забирать игру’, но по факту — забирали только мячи из своей штрафной.
Наша сборная выделялась отрицательным ростом
Кисляк начал слишком много базарить. Это не к добру ))
Кисляк начал слишком много базарить. Это не к добру ))
Его стали слишком много спрашивать.
так и выигрывали бы, как будто бы не вы на поле))
Так , чтобы выиграть Кислому нужно прежде всего играть лучше , а не базарить. Сдулся Кислый.
Обмельчал народ России, негры даже их перешагивают, не какого уважения 🤣
