Кисляк о 0:0: «Нужно было выигрывать. Недооценки не было. Единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост»

Кисляк: единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост.

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк оценил итоги BetBoom товарищеского матча с Мали (0:0).

«Было много потерь, но моменты были, нужно было выигрывать. У нас не было недооценки и задачи сыграть на ноль. Мы играем больше на атаку. Обидно, эту игру мы могли забирать.

Промах Облякова с пенальти? Он тоже человек и имеет право на это.

Единственное, что выделялось в сборной Мали, – это высокий рост, таких игроков в РПЛ не встретишь», – сказал Кисляк.

