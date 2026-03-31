Кисляк о 0:0: «Нужно было выигрывать. Недооценки не было. Единственное, что выделялось в сборной Мали, – высокий рост»
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк оценил итоги BetBoom товарищеского матча с Мали (0:0).
«Было много потерь, но моменты были, нужно было выигрывать. У нас не было недооценки и задачи сыграть на ноль. Мы играем больше на атаку. Обидно, эту игру мы могли забирать.
Промах Облякова с пенальти? Он тоже человек и имеет право на это.
Единственное, что выделялось в сборной Мали, – это высокий рост, таких игроков в РПЛ не встретишь», – сказал Кисляк.
Мда, нули с Мали. Россия не обыграла даже полуоснову – с запоротым пенальти
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
