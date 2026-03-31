  • Губерниев о 0:0: «Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших игроков»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной Росси с командой Мали (0:0). 

«Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг сборной Мали!! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших футболистов!!!

Ничья 0:0!!! Пы Сы – создавали мы тяжело против атлетичной команды, и пенальти надо забивать!!!» – написал Губерниев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoСборная России по футболу
logoСборная Мали по футболу
logoВалерий Карпин
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
Высокий прессинг? Он какой матч смотреть, малийцы двухэтажный автобус парковали (довольно эффективно)
Это в прямом смысле он подразумевал. Высокий 2-хметровый прессинг
не люблю этого скользкого типа, но тут Губер выдал на отлично
ну так надо же было в защите поуже в атаке пошире
У Карпина только дочери
