  • Глушенков о 0:0 с Мали: «Не сильно расстроены – не проиграли же, ничего страшного. Забили бы пенальти – было бы три‑четыре гола, возможно»
Глушенков о 0:0 с Мали: «Не сильно расстроены – не проиграли же, ничего страшного. Забили бы пенальти – было бы три‑четыре гола, возможно»

Полузащитник сборной России Максим Глушенков заявил, что не расстроен из-за ничьей в матче с Мали.

BetBoon товарищеский матч на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге завершился со счетом 0:0. На 28‑й минуте полузащитник сборной России Иван Обляков не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

– Чем трудна эта игра?

– Тем, что мы не смогли забить гол.

– Почему?

– Не знаю, нам Валерий Георгиевич [Карпин] об этом скажет на разборе. Я думаю, что подходы были, реализация подвела. Если бы забили пенальти, то было бы три‑четыре гола, возможно.

– Вы выглядите расстроенными. Что по итогам матча вас сильно расстраивает?

– Не сильно расстроены, просто чуть устали. Мы же не проиграли, ничего страшного, – сказал Глушенков.

Чуть устали, ну отдыхайте ребятки
Честно говоря раздражает уже своими ответами, павлин недоделанный. Откуда у вас столько гонора? Вы даже не уровня плэй-офф Лиги Конференций. Вас Ягеллония бы отвозила не напрягаясь, вас бы Люксембург запер бы на своей половине. откуда у вас такие замашки?
Ответ Anton Kuznetsov
Деньги...оттуда и гонор
Плюшевый футболист .
Плюшевый футболист .
Он не плюшевый, он глупый
инертный
Да мы как то тоже не сильно расстроились, да и не сильно то и болели прям, подумаешь там сборная наша со второй сборной Мали 0:0 сыграла, че уж там
Базара нет, чего горевать то. Дали бы 3 пенальти, то два точно бы забили
"Не сильно расстроены, просто чуть устали. Мы же не проиграли, ничего страшного"

Этот футболист играет за сборную своей страны.

За такое, это лично мое мнение, его больше не надо вызывать играть за Страну!
Пусть играет за Зенит. Там больше платят и видимо мотивация выше.

Сборная от этого хуже не станет. Но и так стыдно не будет.
Сборная хуже не станет.. у нас как будто толпа игроков его уровня чтоб такими игроками раскидываться..
Явно худший был на поле сегодня
Одень розовую кофту и прогуляйся.. ирод)
Аршавин в 2012 году болельщикам Сборной : "Ваши ожидания - ваши проблемы" ... Глушенков в 2026 - "Не сильно расстроились" ... Болелам , что в рабочий день потащились на стадик смотреть игру с полурезервным составом Мали - наверно приятно будет прочитать ))
Аршавин это сказал пьяным и быдловатым людям, которые начали хамить и оскорблять игроков сборной.
Глушенков - журналисту после игры; разница ощутимая.
Ну что ему плакать теперь, раз забить не смогли? Это футбол, сегодня не получилось, в следующий раз получится
