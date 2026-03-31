Глушенков о 0:0 с Мали: «Не сильно расстроены – не проиграли же, ничего страшного. Забили бы пенальти – было бы три‑четыре гола, возможно»
Полузащитник сборной России Максим Глушенков заявил, что не расстроен из-за ничьей в матче с Мали.
BetBoon товарищеский матч на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге завершился со счетом 0:0. На 28‑й минуте полузащитник сборной России Иван Обляков не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
– Чем трудна эта игра?
– Тем, что мы не смогли забить гол.
– Почему?
– Не знаю, нам Валерий Георгиевич [Карпин] об этом скажет на разборе. Я думаю, что подходы были, реализация подвела. Если бы забили пенальти, то было бы три‑четыре гола, возможно.
– Вы выглядите расстроенными. Что по итогам матча вас сильно расстраивает?
– Не сильно расстроены, просто чуть устали. Мы же не проиграли, ничего страшного, – сказал Глушенков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Этот футболист играет за сборную своей страны.
За такое, это лично мое мнение, его больше не надо вызывать играть за Страну!
Пусть играет за Зенит. Там больше платят и видимо мотивация выше.
Сборная от этого хуже не станет. Но и так стыдно не будет.
Глушенков - журналисту после игры; разница ощутимая.