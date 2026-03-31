Оби Микел об Энцо: «Челси» – не трамплин в другой клуб. Если твое сердце в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. Мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера»

Оби Микел об Энцо: «Челси» – не трамплин в другой клуб.

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о недавних словах Энцо Фернандеса .

Ранее хавбек «синих» заявил : «Я бы хотел жить в Мадриде . Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес». Сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».

«Это «Челси», а не трамплин в другой клуб.

Если твое сердце уже в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. В «Челси » мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера», – сказал Оби Микел.