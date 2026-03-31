  • Оби Микел об Энцо: «Челси» – не трамплин в другой клуб. Если твое сердце в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. Мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера»
Оби Микел об Энцо: «Челси» – не трамплин в другой клуб. Если твое сердце в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. Мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о недавних словах Энцо Фернандеса

Ранее хавбек «синих» заявил: «Я бы хотел жить в Мадриде. Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес». Сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».

«Это «Челси», а не трамплин в другой клуб.

Если твое сердце уже в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. В «Челси» мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера», – сказал Оби Микел. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
В годы Микела - Челси был в топ-5 среди клубов , а сейчас не пойми что .
И когда он выкручивал позвонки боссам Бенфики - было понятно что ни о какой преданности речи не может идти .
Оби Микел играл за эмблему🤣🤣🤣 Сюр какой-то, перешёл в МЮ, предложили больше, и через минуту уже оформляют трансфер в челси:))
Кстати, хорошо подметил.. Там же была санта-барбара с переходом в АПЛ..
Вроде даже фото с футболкой МЮ Микела была..
>>Вроде даже фото с футболкой МЮ Микела была..
Была. И фото контракта с МЮ прилагается, и детальная история
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/john-obi-mikel-finally-reveals-11490921
За бабки вы играли, а не за эмблему, это может ряд игроков типа Терри и Лэмпарда помимо финансов и славы что-то мотивировало, но никак не наёмников вроде Оби Микела. Ну и надо понимать что во второй половине нулевых Челси был в разы круче Реала и играть там было очень престижно само по себе, нынешний Челси это болото без перспектив, естественно любой стоящий игрок через пару лет будет смотреть в сторону настоящих топов, постоянно играющих в ЛЧ и берущих разнообразные трофеи. Боули влил больше миллиарда в трансферы и умудрился сделать клуб ещё слабее, чем он был на момент его прихода туда.
Так Реал сам скатывается в середину 00-х.
Второй сезон подряд с великим и ужасным Мбаппе зеротитуле светит. Зато Винисиус доволен, что тренера слили и можно развести деда на еще один контракт.
В Челси времен Оби Микела были очень хорошие зп, на секунду, это нулевые, когда не было Китаев и Саудовских Аравий, не было столько денег в МЛС, да и в европейских клубах не было ни шейхов, ни азиатов толком..

Естественно, что сейчас можно говорить, что оказавшись в Челси тогда, никто не грезил о других клубах, а умирали за герб на груди.. Только вот это касается от силы четырёх-пятерых игроков того состава . Лэмпс, Дрогба, Терри, Эссьен, Чех, да сам Микел отчасти (11 лет в Челси не шутки) . Остальные же в первую очередь приходили за деньгами.. От Деку с Баллаком до Торреса с Азаром..
Деку с Торресом еще понятно , но Баллак и Азар …
За какими деньгами? В основе Челси тогда играло сразу 6-7 капитанов своих стран. Команда стабильно боролась за все трофеи.
Баллак до сих пор говорит, что Челси главный клуб в его жизни.

Терри говорил, что на тренировках зарубы жестче, чем на матчах были, потому что нужно было соответствовать уровню.
Это совсем другой уровень и другая атмосфера была.
ветераны во всех клубах одинаковые)
Микел сам бы свалил из нынешнего Челси при удобном случае.
Ты Оби играл ради эмблемы только потому что накер никому не нужен был в реале)
Оби Микель в те годы из Тоньки Кросса петрушку в финале ЛЧ делал.
Позор. Вместо того, чтобы поддерживать справедливый хейт игроками бездарной политики руководства, он критикует самих игроков лишь бы только была возможность примазаться к кормушке.
Прикормленный подкастер. Пешка режима Боэхли. Охранитель безумных трансферов. Обслуга БлюКо. Рупор Клирлейк.
Энцо порит 2-3 момента в каждом матче и еще смеет открывать рот?

Поэтому, никогда не нравились латиносы. Они много говорят и мало делают.
Так тогда Челси был командой другого уровня.
Абрамович ставил высочайшие задачи. Пытался заполучить лучших игроков и тренеров. На деньги начхать было.
Сейчас же при Боули тупо манибол. Купить на перспективу растущий молодой актив. Открываешь составы Челси против тех же ПСЖ - у одного Дембеле наверное выигранных чемпионатов больше чем у всего состава Челси вместе взятого.
