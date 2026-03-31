Оби Микел об Энцо: «Челси» – не трамплин в другой клуб. Если твое сердце в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. Мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера»
Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о недавних словах Энцо Фернандеса.
Ранее хавбек «синих» заявил: «Я бы хотел жить в Мадриде. Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес». Сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».
«Это «Челси», а не трамплин в другой клуб.
Если твое сердце уже в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. В «Челси» мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера», – сказал Оби Микел.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
И когда он выкручивал позвонки боссам Бенфики - было понятно что ни о какой преданности речи не может идти .
Вроде даже фото с футболкой МЮ Микела была..
Была. И фото контракта с МЮ прилагается, и детальная история
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/john-obi-mikel-finally-reveals-11490921
Второй сезон подряд с великим и ужасным Мбаппе зеротитуле светит. Зато Винисиус доволен, что тренера слили и можно развести деда на еще один контракт.
Естественно, что сейчас можно говорить, что оказавшись в Челси тогда, никто не грезил о других клубах, а умирали за герб на груди.. Только вот это касается от силы четырёх-пятерых игроков того состава . Лэмпс, Дрогба, Терри, Эссьен, Чех, да сам Микел отчасти (11 лет в Челси не шутки) . Остальные же в первую очередь приходили за деньгами.. От Деку с Баллаком до Торреса с Азаром..
Баллак до сих пор говорит, что Челси главный клуб в его жизни.
Терри говорил, что на тренировках зарубы жестче, чем на матчах были, потому что нужно было соответствовать уровню.
Это совсем другой уровень и другая атмосфера была.
Поэтому, никогда не нравились латиносы. Они много говорят и мало делают.
Абрамович ставил высочайшие задачи. Пытался заполучить лучших игроков и тренеров. На деньги начхать было.
Сейчас же при Боули тупо манибол. Купить на перспективу растущий молодой актив. Открываешь составы Челси против тех же ПСЖ - у одного Дембеле наверное выигранных чемпионатов больше чем у всего состава Челси вместе взятого.