  • Бастони получил прямую красную в 1-м тайме матча Италии с Боснией, сбив Мемича в подкате у штрафной
Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку в первом тайме финального стыкового матча за право выхода на ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (1:0, первый тайм).

На 41-й минуте вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма выбил мяч от ворот к центру поля. Боснийцы перехватили мяч, после чего Амар Мемич получил мяч и попытался выбежать к воротам. Бастони сбил его в подкате неподалеку от штрафной.

Судья Клеман Тюрпен показал игроку «Интера» прямую красную карточку.

Фото: скриншоты трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Если Италия теперь не выйдет на ЧМ, ему в страну лучше не возвращаться. Зачем фолил вообще?
Ответ Gerald1
Ну если не возвращаться то Бастонич будет.
Ну не Колумбия же😬✌️😬
Офигеть, в самом важном матче так глупо удалится 🤦🏻‍♂️
Очень жаль, что этому персонажу карма возвращает в игре за сборную
Сам ты персонаж
Бастони лучше сейчас сидеть и молиться чтобы Италия таки выиграла. Иначе его дома уничтожат. После той истории с симуляцией его точно жалеть никто не будет.
С ума сойти. Он был ВПЕРЕДИ боснийца и решил зачем-то в подкат пойти)))
классический игрок картона

1-й тайм идет, сравняет Босния и сравняет, все впереди будет

но нет, картонному надо подвести всю команду и оставить ее играть в меньшинстве, чтобы тратить больше сил и оставлять сопернику больше свободных зон
Ты игру видел в равных составах 12-2 по ударам, сравняла бы Босния и что Италия бы предложила, они и при 0-0 отбивались, случайно забили, опять отбивались. Почему ты думаешь сравняй Босния и продолжайся матч в равных составах, что-то для Италии лучше бы стало? Сейчас 0-1 отбивать, тогда 1-1 и до пенальти тянуть
Ватафак мазафака?
У Тюрпена мусорный бак вместо сердца 🤌🏻
Игрок интера привык к безнаказанности в серии А. Позор кальчо
Мемич это вам не хиханьки да хаханьки
Нечасто увидишь настолько железную красную, что и обсуждать нечего. Итальянцы пока отскакивают в целом.
