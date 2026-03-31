Бастони получил прямую красную в 1-м тайме матча Италии с Боснией, сбив Мемича в подкате у штрафной

Бастони удалили в матче Италии и Боснии.

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку в первом тайме финального стыкового матча за право выхода на ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (1:0, первый тайм).

На 41-й минуте вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма выбил мяч от ворот к центру поля. Боснийцы перехватили мяч, после чего Амар Мемич получил мяч и попытался выбежать к воротам. Бастони сбил его в подкате неподалеку от штрафной.

Судья Клеман Тюрпен показал игроку «Интера » прямую красную карточку.

