Бастони получил прямую красную в 1-м тайме матча Италии с Боснией, сбив Мемича в подкате у штрафной
Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку в первом тайме финального стыкового матча за право выхода на ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (1:0, первый тайм).
На 41-й минуте вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма выбил мяч от ворот к центру поля. Боснийцы перехватили мяч, после чего Амар Мемич получил мяч и попытался выбежать к воротам. Бастони сбил его в подкате неподалеку от штрафной.
Судья Клеман Тюрпен показал игроку «Интера» прямую красную карточку.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
1-й тайм идет, сравняет Босния и сравняет, все впереди будет
но нет, картонному надо подвести всю команду и оставить ее играть в меньшинстве, чтобы тратить больше сил и оставлять сопернику больше свободных зон