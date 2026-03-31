  • Тренер Турции U21 Коркмаз потерял сознание и ударился головой во время матча с Хорватией в отборе на Евро. Его увезли в больницу, игру останавливали
Тренер молодежной сборной Турции потерял сознание во время матча.

Тренер сборной Турции U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча с командой Хорватии в отборе на молодежный Евро-2027 (0:3).

Инцидент произошел на 35-й минуте матча при счете 0:0. Коркмаз упал и ударился головой – после оказания первой помощи его госпитализировали. Игра была приостановлена и позже возобновилась.

Как сообщает Турецкая футбольная федерация, в настоящее время Коркмаз уже пришел в сознание и проходит обследование в больнице.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Турецкой федерации футбола
Рекомендуем
Главные новости
Бастони получил прямую красную в 1-м тайме матча Италии с Боснией, сбив Мемича в подкате у штрафной
3 минуты назадФото
Оби Микел об Энцо: «Челси» – не трамплин в другой клуб. Если твое сердце в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. Мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера»
6 минут назад
Какой клуб объединяет Овчинникова, Смертина и Вальбуэна?
9 минут назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция играет с Польшей, Чехия против Дании, Косово принимает Турцию
11 минут назадLive
Босния и Герцеговина – Италия. 0:1 – Кин открыл счет, Бастони удален. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
У сборной России при Карпине 21 победа, 9 ничьих и 2 поражения
18 минут назад
У России 7 ударов в створ за матч с Мали, все – во 2-м тайме
28 минут назад
Александр Мостовой: «В Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги. Посмотрим, назовут ли они еще кого-то из россиян»
35 минут назад
Сборная России выиграла один матч из четырех последних – с Никарагуа. С Мали и Перу сыграли вничью, Чили уступили
37 минут назад
Россия сыграла вничью с Мали в Петербурге – 0:0. Обляков пробил выше ворот с пенальти и попал в штангу с игры
38 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Ваенга исполнила песню «Город» после матча России и Мали на «Газпром Арене»
24 минуты назад
Кин забил Боснии после ошибки вратаря: Василь под прессингом отдал мяч в ноги Барелле. У Мойзе голы за Италию в 6-м матче подряд
27 минут назад
Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)
40 минут назад
Митрески о «Спартаке»: «Иногда фанатам надо просто терпеть и любить до конца. Бывают времена с результатами, бывают – без»
45 минут назад
34 837 зрителей присутствуют на игре России с Мали в Санкт-Петербурге
50 минут назад
Роналдо о сборной Бразилии: «У нас всегда есть лучшие игроки мира – важно, чтобы они играли соответствующе. Анчелотти доработает детали, команда обязательно станет лучше»
51 минуту назад
Прекращено дело о бросании яиц в Рубиалеса его дядей на презентации книги про Эрмосо. Одно из яиц повредило экран – ущерб оценивали в 2238,5 евро
55 минут назадВидео
Товарищеские матчи. Англия принимает Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
57 минут назадLive
Камавинга об Арбелоа: «Иногда он приходит с подарками после тренировки – пончики, спекулос, «Орео». Игроков вроде нас нужно просто делать счастливыми – тогда ноги делают все, что хотят»
сегодня, 18:32
Кейн не сыграет с Японией из-за небольшого повреждения на тренировке. Серьезной травмы нет
сегодня, 18:29
Рекомендуем