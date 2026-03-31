Тренер Турции U21 Коркмаз потерял сознание и ударился головой во время матча с Хорватией в отборе на Евро. Его увезли в больницу, игру останавливали
Тренер сборной Турции U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча с командой Хорватии в отборе на молодежный Евро-2027 (0:3).
Инцидент произошел на 35-й минуте матча при счете 0:0. Коркмаз упал и ударился головой – после оказания первой помощи его госпитализировали. Игра была приостановлена и позже возобновилась.
Как сообщает Турецкая футбольная федерация, в настоящее время Коркмаз уже пришел в сознание и проходит обследование в больнице.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Турецкой федерации футбола
