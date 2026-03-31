35

У сборной России при Карпине 21 победа, 9 ничьих и 2 поражения

Валерий Карпин провел 32-й матч во главе сборной России.

Сборная России при Валерии Карпине выиграла 21 матч из 32.

Сегодня национальная команда сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

В 32 играх при Карпине у России 21 победа, 9 ничьих и два поражения. Сборная за этот период выиграла 16 товарищеских матчей, 8 раз сыграла в них вничью и один раз проиграла Чили (0:2). Также команда провела 7 матчей в отборе ЧМ-2022: пять побед, ничья и поражение.

Отметим, что Россия проигрывала сборной Египта U23 в 2023 году (1:2), но этот матч и еще две сентябрьские игры того года (ничьи с египтянами и катарцами) РФС считает неофициальными, поэтому в данном случае они не учитываются.

ВАР сделал футбол лучше?12641 голос
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не всё получается у Карпина когда РФС ошибается и привозит слишком сильного соперника. В следующий раз надо более ответственно подойти к выбору.
Ответ Удар Кержакова
Согласен!
Ответ Удар Кержакова
Сборная Тибета и Фиджи. Ещё можно Острова Кука, Антарктида, Гренландия и Галапагосские острова. С пингвинами и черепахами нужно Дзюбу и Кержа вызывать.
Топ-тренер же, не?
Ответ kanabeos
Сменит Гвардиолу в Сити
Ответ kanabeos
Жене топ.
И сегодня Мали нас не слоМали. Слава Карпина).
Ответ agentkuper
Вообще-то Валера
Такой статистике тренер любой сборной позовидует! Знали бы с какими соперниками она добыта💪
Поднять зарплату этому господину!
Статистика уровня Испании, соперники уровня пацанов с пивком из соседнего подъезда в Выхино
Надо было воспользоваться моментом и назначить Станковича.А помощником Талалаева.
Нам нужны зрелища.
Игроки не могут, хоть тандем тренеров развлекали бы публику
Эх, Мали. Не братья вы нам походу. Так обломать рейтинг нашему мегазвёздному тренеру нашей сборной этой глупой ничьей, ну вы гадёныши просто.😂
Только совмещение недавно прекратил, дайте человеку поработать нормально! Хотя бы лет 6-8 и потом спрашивайте)))
А если бы нас не забанили, то было бы 2 победы 9 ничьих и 21 поражение.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем