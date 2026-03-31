У сборной России при Карпине 21 победа, 9 ничьих и 2 поражения

Валерий Карпин провел 32-й матч во главе сборной России.

Сборная России при Валерии Карпине выиграла 21 матч из 32.

Сегодня национальная команда сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

В 32 играх при Карпине у России 21 победа, 9 ничьих и два поражения. Сборная за этот период выиграла 16 товарищеских матчей, 8 раз сыграла в них вничью и один раз проиграла Чили (0:2). Также команда провела 7 матчей в отборе ЧМ-2022: пять побед, ничья и поражение.

Отметим, что Россия проигрывала сборной Египта U23 в 2023 году (1:2), но этот матч и еще две сентябрьские игры того года (ничьи с египтянами и катарцами) РФС считает неофициальными, поэтому в данном случае они не учитываются.