  • Кин забил Боснии после ошибки вратаря: Василь под прессингом отдал мяч в ноги Барелле. У Мойзе голы за Италию в 6-м матче подряд


Италия повела в матче с Боснией благодаря ошибке вратаря.

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин открыл счет на 15-й минуте финального стыкового матча с Боснией и Герцеговиной после ошибки вратаря.

Никола Василь неудачно отдал пас вперед под прессингом. Мяч перехватил Николо Барелла, который отдал голевой пас на Кина, забившего в девятку ударом в касание.

Для Кина это шестой подряд матч за сборную Италии с забитыми голами.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ВАР сделал футбол лучше?12188 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
Ну какая Босния ребят, Италия её не заметит даже
