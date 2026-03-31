Кин забил Боснии после ошибки вратаря: Василь под прессингом отдал мяч в ноги Барелле. У Мойзе голы за Италию в 6-м матче подряд

Италия повела в матче с Боснией благодаря ошибке вратаря.

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин открыл счет на 15-й минуте финального стыкового матча с Боснией и Герцеговиной после ошибки вратаря.

Никола Василь неудачно отдал пас вперед под прессингом. Мяч перехватил Николо Барелла , который отдал голевой пас на Кина, забившего в девятку ударом в касание.

Для Кина это шестой подряд матч за сборную Италии с забитыми голами.

