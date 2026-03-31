Александр Мостовой: «В Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги. Посмотрим, назовут ли они еще кого-то из россиян»

Мостовой: в Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги.

Александр Мостовой считает, что входит в сотню лучших игроков в истории Ла Лиги.

Ранее журналист AS Хосе Антонио Эспина включил экс-полузащитника «Сельты» в топ-100 лучших легионеров в истории испанского чемпионата.

– Неудивительно. В Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги . Так что здесь все правильно, все по делу.

– Кто еще из россиян достоин попадания в этот список?

– А это не мне решать, пусть в Испании скажут. Посмотрим, назовут ли они еще кого-то, – сказал Мостовой.