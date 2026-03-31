  • Александр Мостовой: «В Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги. Посмотрим, назовут ли они еще кого-то из россиян»
Александр Мостовой: «В Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги. Посмотрим, назовут ли они еще кого-то из россиян»

Александр Мостовой считает, что входит в сотню лучших игроков в истории Ла Лиги. 

Ранее журналист AS Хосе Антонио Эспина включил экс-полузащитника «Сельты» в топ-100 лучших легионеров в истории испанского чемпионата. 

– Неудивительно. В Испании все бы меня включили в топ-100 игроков в истории Ла Лиги. Так что здесь все правильно, все по делу.

Кто еще из россиян достоин попадания в этот список?

– А это не мне решать, пусть в Испании скажут. Посмотрим, назовут ли они еще кого-то, – сказал Мостовой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Александр ,не верь никому.Ты лучший!
Спросите у Мостового, кто бОльшая легенда Сельты, он или Яго Аспас! Мне кажется он забудет про Абаскаля, даже)))
конечно забудет после такого вопроса , ведь не один не второй за Севилью в жизни не играли
Легенда Севильи- Эмери
А из наших кто-то сейчас играет в ЛаЛиге? Что он несёт? Может и включат когда нибудь, возможно при жизни не дождёшься.
Захарян😃
Какой то журналист в топ 100 назвал , где и списка то нет, а Царь и поплыл. 😁
