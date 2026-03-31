У России 7 ударов в створ за матч с Мали, все – во 2-м тайме

Сборная России 17 раз пробила по воротам в матче с Мали.

BetBoom товарищеский матч России и Мали в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.

За 90 минут матча футболисты сборной России пробили по воротам соперника 17 раз, 7 ударов пришлись в створ ворот – при этом в первом тайме у России не было ни одного удара в створ. У Мали 10 ударов по воротам и два в створ.

По владению преимущество было у команды Валерия Карпина – 63% на 37%.

Полузащитник Иван Обляков не реализовал пенальти на 28-й минуте, пробив выше ворот по центру.