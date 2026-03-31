Сборная России выиграла один матч из четырех последних – с Никарагуа. С Мали и Перу сыграли вничью, Чили уступили
Сборная России не смогла обыграть трех из четырех последних соперников.
Сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
В четырех последних матчах команда Валерия Карпина одержала лишь одну победу – над Никарагуа (3:1).
В конце 2025 года национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
107 комментариев
Мега-эксперты расскажут что на ЧМ вышли бы точно из группы,ну а Карпин - великолепный тренер.
А всё потому что варятся внутри никчёмного турнира -РПЛ, Кубок и тот извратили - вылетевший клуб в итоге может выиграть Кубок. ну что за бред....
Уже даже второй состав сборной МАЛИ обыграть не можем!
Вот вам и уровень наших балластов и РПЛ в первую очередь
Карпин - редкостный физрук , 4 года тренирует , рисунка игры нет , оптимального состава тоже нет.
Просто , редкостное позорище , второй состав Мали без опыта международных матчей , 8 или 9 человек ни разу не играли за сборную Мали.
Дармоеды !
Я не вижу других вариантов как там 30к+ людей собралось
Чисто как на шоу с перформансом, певцами и лозунгами