  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная России выиграла один матч из четырех последних – с Никарагуа. С Мали и Перу сыграли вничью, Чили уступили
107

Сборная России не смогла обыграть трех из четырех последних соперников.

Сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

В четырех последних матчах команда Валерия Карпина одержала лишь одну победу – над Никарагуа (3:1).

В конце 2025 года национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).

ВАР сделал футбол лучше?12224 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Мали по футболу
logoВалерий Карпин
logoСборная Чили по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoсборная Никарагуа
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не сборная а стадо, чего собирались непонятно,одолжение как будто сделали.
Ахахахаха! Интересно, у тучного тренера Мали хоть двадцатая часть зарплаты эстонского специализда есть? Или тридцатая?
С такой зп как у эстонского спеца,не то что их тренер,а все Мали бы нормально существовало
Ну через неделю Глушенков,Глебов,Кисляк и прочие обляковы начнут заливать как они стремятся в Европу,но не в середняки-клубы,а в гранды непременно.
Мега-эксперты расскажут что на ЧМ вышли бы точно из группы,ну а Карпин - великолепный тренер.

А всё потому что варятся внутри никчёмного турнира -РПЛ, Кубок и тот извратили - вылетевший клуб в итоге может выиграть Кубок. ну что за бред....
Мали не привезли основной состав в игре с нашими "лучшими" футболистами , Мамаду Майга вобще интересный персонаж , тип играл на задворках ЛФЛ , сегодня - он в основном составе вышел . Просто чтобы все понимали с кем мы вничью сыграли , а не думали , что Мали тот , который участвовал в кубке Африки и Мали , который приехал сегодня - 2 одинаковые команды
КАКОЕ ЖЕ ПОЗОРИЩЕ , ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ!
Уже даже второй состав сборной МАЛИ обыграть не можем!
Вот вам и уровень наших балластов и РПЛ в первую очередь
Карпин - редкостный физрук , 4 года тренирует , рисунка игры нет , оптимального состава тоже нет.
Просто , редкостное позорище , второй состав Мали без опыта международных матчей , 8 или 9 человек ни разу не играли за сборную Мали.
Да, зато в интервью читаем, что в полуфинал ЧМ способны выйти. Если б не санкции и проклятый загнивающий коллективный Запад!
И главное , уже все заблудились в российском футболе , думают, что наши футболисты будут конкурентноспособными на международном уровне , вот вам и уровень - когда Головин , единственный , соответствует этому европейскому уровню , согласен полностью!
Верните мне два часа мой жизни !
Дармоеды !
Подзарядись на Окко)
Срочно продлить контракт с карпенсом!:) Он выведет нас на уровень Сомали!:)
Дайте эстонскому Кройффу поработать! Ещё 30-40 паспортистов переберёт и он наконец-то поставит фирменные, «песьяковские» розыгрыши от ворот😎
Ничего страшного.В следующем матче победим деревню которая находится в пригороде Никарагуа.Сегодня был слишком сильный соперник для нас.Мощная мали да целым вторым(!) составом!
Мертвые!!! С Хорватией или Францией они хотят играть🤣🤣🤣
Концерт какой то сразу замутили , кто вот такой дурдом двигает на спортивных мероприятиях интересно
Очередная шляпа от Валеры)))
Зато Ваенгу послушаем …
Это единственное за что как мне кажется ещё как то логично было деньги отдавать болелам.
Я не вижу других вариантов как там 30к+ людей собралось
Чисто как на шоу с перформансом, певцами и лозунгами
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
