Сборная России выиграла один матч из четырех последних – с Никарагуа. С Мали и Перу сыграли вничью, Чили уступили

Сборная России не смогла обыграть трех из четырех последних соперников.

Сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

В четырех последних матчах команда Валерия Карпина одержала лишь одну победу – над Никарагуа (3:1).

В конце 2025 года национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).