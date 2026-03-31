Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)

Дани Ольмо интересен клубу из Саудовской Аравии.

По информации Marca, клуб из Саудовской Аравии внимательно следит за испанцем, представители команды несколько раз ездили в Испанию, чтобы понаблюдать за игрой Ольмо в матчах. Утверждается, что «Аль-Кадисия» уже связывалась с несколькими людьми из руководства «Барселоны», но пока не делала официального предложения и не общалась с Ольмо напрямую.

Отмечается, что Ольмо счастлив в «Барселоне» и не намерен покидать команду в ближайшем будущем, каталонский клуб также рассчитывает на футболиста. Контракт Дани истекает в 2030 году.

В нынешнем сезона Ла Лиги Ольмо провел 24 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика – здесь .