  • Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)
Ольмо интересен «Аль-Кадисии», представители клуба просматривали хавбека на матчах. Дани не намерен покидать «Барселону» (Marca)

Дани Ольмо интересен клубу из Саудовской Аравии.

Полузащитником «Барселоны» Дани Ольмо интересуется «Аль-Кадисия».

По информации Marca, клуб из Саудовской Аравии внимательно следит за испанцем, представители команды несколько раз ездили в Испанию, чтобы понаблюдать за игрой Ольмо в матчах. Утверждается, что «Аль-Кадисия» уже связывалась с несколькими людьми из руководства «Барселоны», но пока не делала официального предложения и не общалась с Ольмо напрямую.

Отмечается, что Ольмо счастлив в «Барселоне» и не намерен покидать команду в ближайшем будущем, каталонский клуб также рассчитывает на футболиста. Контракт Дани истекает в 2030 году.

В нынешнем сезона Ла Лиги Ольмо провел 24 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Думаю лучше бы продать, в последнее время потерялся Ольмо
Думаю лучше бы продать, в последнее время потерялся Ольмо
того же мнения
Какой бред, ахахах. А Педри и Ямаля скауты Аль-Кадисии случайно не рассматривали? Как в целом они могут кого-то рассматривать из топ-клубов?
