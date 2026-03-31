  Митрески о «Спартаке»: «Иногда фанатам надо просто терпеть и любить до конца. Бывают времена с результатами, бывают – без»
3

Митрески о «Спартаке»: «Иногда фанатам надо просто терпеть и любить до конца. Бывают времена с результатами, бывают – без»

Митрески о «Спартаке»: иногда фанатам надо просто терпеть.

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески призвал фанатов поддерживать команду, несмотря на результаты.

– По чему больше всего скучаете в России?

– По моим друзьям! Больше всего по Роману Павлюченко, но и по остальным ребятам тоже. Недавно удалось пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, Ринатом Дасаевым, Андреем Тихоновым. Они все мои друзья.

Когда я уезжаю из Москвы, сразу же начинаю по ней скучать. Ведь это мой второй дом! Люблю Москву, ее историю и все, что здесь происходит.

– Что пожелаете болельщикам «Спартака» в 2026 году?

– Терпения и удачи! Фанаты «Спартака» ведь постоянно поддерживают команду. Бывают времена с результатами, бывают – без.

Не могу сказать, что текущее положение клуба плохое. Но иногда надо просто терпеть и любить до конца. Это касается болельщиков не только в России – в Германии, везде в мире. Если по-настоящему любишь команду, должен быть с ней до конца, – сказал Митрески.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Терпите, когда вас любят.
Вы умеете.
Ответ wlad wasew
Терпите, когда вас любят. Вы умеете.
Вас тоже вся страна на каждом матче поддерживает. ЗПРФ💪
