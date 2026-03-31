  • Роналдо о сборной Бразилии: «У нас всегда есть лучшие игроки мира – важно, чтобы они играли соответствующе. Анчелотти доработает детали, команда обязательно станет лучше»
Роналдо: Бразилия всегда будет одним из фаворитов ЧМ.

Роналдо заявил, что верит в успех сборной Бразилии на ЧМ-2026.

В ночь со вторника на среду команда Карло Анчелотти проведет товарищеский матч со сборной Хорватии. На прошлой неделе Бразилия уступила Франции со счетом 1:2.

«Здорово видеть национальную команду снова в сборе, и я бы не сказал, что матч [против Хорватии] будет определяющим. Думаю, подготовка идет полным ходом, у команды невероятный талант и впечатляющий тренер. Я уверен, что он доработает мелкие детали, которых пока не хватает для подготовки к чемпионату мира.

Видеть такую атмосферу и гармонию, особенно в это напряженное время перед чемпионатом мира – это фантастика. Здорово приехать, чтобы поделиться с ними опытом и зарядить оптимизмом. Я верю, что сборная Бразилии всегда будет одним из фаворитов, у нас в составе всегда есть лучшие игроки мира, и они это знают – важно, чтобы они действовали соответствующим образом, потому что бразильский народ возлагает большие надежды на наших игроков.

Здорово быть рядом с игроками и чувствовать их преданность делу. Приятно делиться опытом и дарить им душевное спокойствие. Несомненно, сборной есть над чем работать, и она обязательно станет лучше. Мы должны выложиться по полной и сделать все, чтобы вернуть трофей в Бразилию», – сказал Роналдо в интервью CBF TV.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Сборная Бразилии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Роналдо
ЧМ-2026
Карло Анчелотти
