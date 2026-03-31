  • Прекращено дело о бросании яиц в Рубиалеса его дядей на презентации книги про Эрмосо. Одно из яиц повредило экран – ущерб оценивали в 2238,5 евро
Прекращено дело о бросании яиц в Рубиалеса его дядей на презентации книги про Эрмосо. Одно из яиц повредило экран – ущерб оценивали в 2238,5 евро

Суд не стал рассматривать дело о яйцах, брошенных в Луиса Рубиалеса.

Прекращено дело о бросании яиц в экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

В ноябре 2025 года Рубиалес был атакован во время презентации своей книги под названием «Убить Рубиалеса». Луис написал книгу, в которой поделился подробностями о скандале с Дженнифер Эрмосо.

В 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф.

Во время выступления Рубиалеса на презентации книги в него бросили несколько яиц, заставив прервать речь. Позже выяснилось, что яйца в экс-функционера бросил его дядя Луис Рубен Рубиалес.

По данным El Confidencial, суд в Мадриде закрыл производство по делу. Иск подал не сам Рубиалес, а директор мадридского пространства Espacio Eventize, где проходила презентация книги. В иске указано, что одно из яиц «попало в экран на сцене и повредило несколько пикселей». Ущерб был оценен в 2238,5 евро.

В Рубиалеса кинул яйца собственный дядя. На презентации книги «Убить Рубиалеса» – о том самом поцелуе

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
Яйца дяди Рубиалеса. Где они сейчас?
