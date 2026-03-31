«Барсе» интересен Скьеллеруп. «Бенфика» оценивает 21-летнего вингера в 20 млн евро (Marca)

«Барселона» интересуется Андреасом Скьеллерупом.

«Барселона » может подписать вингера «Бенфики» Андреаса Скьеллерупа .

По информации Marca, спортивный директор каталонцев Деку рассматривает норвежца как один из вариантов для усиления левого фланга атаки в следующем сезоне.

Приоритетом «Барселоны» по-прежнему остается сохранение Маркуса Рэшфорда после окончания аренды из «Манчестер Юнайтед», но сине-гранатовые считают сумму выкупа в 30 млн евро завышенной, при этом манкунианцы не намерены снижать цену. Кроме того, 21-летнего Скьеллерупа считают возможной инвестицией в будущее команды.

Отмечается, что «Бенфика » оценивает Скьеллерупа в 20 млн евро, при этом отступные норвежца составляют 100 млн евро. Окончательное решение «Барселоны» будет принято с учетом планирования и финансового фэйр-плей.