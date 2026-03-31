«Барсе» интересен Скьеллеруп. «Бенфика» оценивает 21-летнего вингера в 20 млн евро (Marca)

«Барселона» интересуется Андреасом Скьеллерупом.

«Барселона» может подписать вингера «Бенфики» Андреаса Скьеллерупа.

По информации Marca, спортивный директор каталонцев Деку рассматривает норвежца как один из вариантов для усиления левого фланга атаки в следующем сезоне.

Приоритетом «Барселоны» по-прежнему остается сохранение Маркуса Рэшфорда после окончания аренды из «Манчестер Юнайтед», но сине-гранатовые считают сумму выкупа в 30 млн евро завышенной, при этом манкунианцы не намерены снижать цену. Кроме того, 21-летнего Скьеллерупа считают возможной инвестицией в будущее команды.

Отмечается, что «Бенфика» оценивает Скьеллерупа в 20 млн евро, при этом отступные норвежца составляют 100 млн евро. Окончательное решение «Барселоны» будет принято с учетом планирования и финансового фэйр-плей.

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Вместо Рэшфорда самое то. И цена неплохая и возраст.
В первую очередь нужны центральный защитник и центральный нападающий, а уж потом думать об остальных
Бенфика только за унылого середняка двадцатку потребует, коим он и является. Игрок для Лидса и подобных
Ответ ДядюнТоп
Рафинья когда-то приходил игроком Лидса
