«Барсе» интересен Скьеллеруп. «Бенфика» оценивает 21-летнего вингера в 20 млн евро (Marca)
«Барселона» может подписать вингера «Бенфики» Андреаса Скьеллерупа.
По информации Marca, спортивный директор каталонцев Деку рассматривает норвежца как один из вариантов для усиления левого фланга атаки в следующем сезоне.
Приоритетом «Барселоны» по-прежнему остается сохранение Маркуса Рэшфорда после окончания аренды из «Манчестер Юнайтед», но сине-гранатовые считают сумму выкупа в 30 млн евро завышенной, при этом манкунианцы не намерены снижать цену. Кроме того, 21-летнего Скьеллерупа считают возможной инвестицией в будущее команды.
Отмечается, что «Бенфика» оценивает Скьеллерупа в 20 млн евро, при этом отступные норвежца составляют 100 млн евро. Окончательное решение «Барселоны» будет принято с учетом планирования и финансового фэйр-плей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
5 комментариев
Вместо Рэшфорда самое то. И цена неплохая и возраст.
В первую очередь нужны центральный защитник и центральный нападающий, а уж потом думать об остальных
Бенфика только за унылого середняка двадцатку потребует, коим он и является. Игрок для Лидса и подобных
Рафинья когда-то приходил игроком Лидса
