Агуэро о праздновании со сборной Аргентины победы на ЧМ-2022: «Они сделали так, что я и многие другие игроки чувствовали себя частью этого. Это говорит о величии Месси и команды»

Агуэро о победе Аргентины на ЧМ-2022: я чувствовал себя частью этого.

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 .

В финале аргентинская команда обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

«Это был невероятный момент для всех аргентинцев. Прошло много времени с тех пор, как мы выигрывали чемпионат мира, и это удалось сделать после отличного турнира и в финала, который, на мой взгляд, является лучшим в истории. Лео это заслужил, как и вся команда и тренерский штаб. Я был очень счастлив за него и за них.

Я не смог быть там, потому что мне пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, но они сделали так, что я почувствовал себя частью этого. И не только я – многие другие игроки, которые были частью этого процесса, приведшего к титулу в Катаре, но по разным причинам не смогли там присутствовать.

Это говорит о величии Лео и всех ребят, которые участвовали. Мы чувствовали, что они представляют нас. Через стиль игры, через дух и через игровую идентичность, которая уникальна для аргентинцев.

Возможность быть с ними на праздновании – я никогда не перестану благодарить их за то, что позволили мне быть частью этого. Это одно из самых прекрасных воспоминаний в моей жизни», – сказал Агуэро.