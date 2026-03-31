  • Агуэро о праздновании со сборной Аргентины победы на ЧМ-2022: «Они сделали так, что я и многие другие игроки чувствовали себя частью этого. Это говорит о величии Месси и команды»
Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022

В финале аргентинская команда обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). 

«Это был невероятный момент для всех аргентинцев. Прошло много времени с тех пор, как мы выигрывали чемпионат мира, и это удалось сделать после отличного турнира и в финала, который, на мой взгляд, является лучшим в истории. Лео это заслужил, как и вся команда и тренерский штаб. Я был очень счастлив за него и за них.

Я не смог быть там, потому что мне пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, но они сделали так, что я почувствовал себя частью этого. И не только я – многие другие игроки, которые были частью этого процесса, приведшего к титулу в Катаре, но по разным причинам не смогли там присутствовать.

Это говорит о величии Лео и всех ребят, которые участвовали. Мы чувствовали, что они представляют нас. Через стиль игры, через дух и через игровую идентичность, которая уникальна для аргентинцев.

Возможность быть с ними на праздновании – я никогда не перестану благодарить их за то, что позволили мне быть частью этого. Это одно из самых прекрасных воспоминаний в моей жизни», – сказал Агуэро. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Кун был бы ЧМ если бы не проблемы с сердцем.
Но как говорят в мире мужчин нет места словам если бы ..... Хоть успел кубок Америки выиграть со сборной до ухода.
Да могут аргентинцы отмечать как хотят, победу заслужили. Если Эми Мартинес сделал куклу вуду Мбаппе, пускай балуется, сколько влезет. Просто потом не надо себя оправдывать, глупо все это выглядит.
Месси, Агуэро, турецкий повар с солью – это была их общая победа
Ответ pit4er
Месси, Агуэро, турецкий повар с солью – это была их общая победа
Этого турецкого повара ссаными тряпками от кубка мира отгоняли, там вообще никто не понял, как он к нему пробрался
Ответ Александр Колосов
Этого турецкого повара ссаными тряпками от кубка мира отгоняли, там вообще никто не понял, как он к нему пробрался
Да прям уж, никто его на ЧМ не гонял, он со всеми пофоткался и спокойно позировал с кубком в руках. Это в Мюнхене его после финала ЛЧ выпнули отовсюду
