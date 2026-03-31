Бубнов о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Матом больше говорил, чем нормальным языком – мотиватор такой, да? Я в сборной ни разу мата не слышал»
Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал Валерия Крапина за нецензурную речь в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).
Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».
– Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был. Тренер, который орет в перерыве матом…
– Ну а что, тренеры не орали матом, что ли, раньше?
– Я не слышал ни разу.
– Вы играли 20 лет в футбол, ни разу не слышали?
– В сборной не слышал. От кого? От Симоняна мат я должен был услышать? От Бескова мат? От Лобановского мат? От Малофеева даже мата не было. Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да? – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Бубнов совершенно прав. Мата стало слишком много в инфополе в целом (взять хотя бы комиков и стендап)
Ну а так-то: смм-щика гнать теми самыми тряпками ...
Но чтобы как пьяный гопник... При этом, будучи главным в коллективе...
Карпин какое то чувство омерзения и брезгливости вызывает.