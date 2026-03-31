Бубнов о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Матом больше говорил, чем нормальным языком – мотиватор такой, да? Я в сборной ни разу мата не слышал»

Бубнов о речи Карпина: матом больше говорил, чем нормальным языком.

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал Валерия Крапина за нецензурную речь в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».

– Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был. Тренер, который орет в перерыве матом…

– Ну а что, тренеры не орали матом, что ли, раньше?

– Я не слышал ни разу.

– Вы играли 20 лет в футбол, ни разу не слышали?

– В сборной не слышал. От кого? От Симоняна мат я должен был услышать? От Бескова мат? От Лобановского мат? От Малофеева даже мата не было. Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да? – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».