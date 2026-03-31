  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Бубнов о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Матом больше говорил, чем нормальным языком – мотиватор такой, да? Я в сборной ни разу мата не слышал»
50

Бубнов о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Матом больше говорил, чем нормальным языком – мотиватор такой, да? Я в сборной ни разу мата не слышал»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал Валерия Крапина за нецензурную речь в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». 

– Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был. Тренер, который орет в перерыве матом…

– Ну а что, тренеры не орали матом, что ли, раньше?

– Я не слышал ни разу.

– Вы играли 20 лет в футбол, ни разу не слышали?

– В сборной не слышал. От кого? От Симоняна мат я должен был услышать? От Бескова мат? От Лобановского мат? От Малофеева даже мата не было. Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да? – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

ВАР сделал футбол лучше?12214 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoВалерий Карпин
брань
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Бубнов
logoСборная России по футболу
logoНикита Симонян
logoВалерий Лобановский
logoЭдуард Малофеев
logoКонстантин Бесков
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бесков и Лобановский были интеллигентными и высококультурными людьми. Матом они прилюдно не ругались.

Бубнов совершенно прав. Мата стало слишком много в инфополе в целом (взять хотя бы комиков и стендап)
Ничего удивительного. По культуре до СССР нынешним , как до Луны. Смотрел интервью подростков из колонии начала 90х, так даже они свои мысли выражали лучше многих нынешних студентов😁
Ответ Красная стрела
И именно поэтому эти культурные с конца 80х до 00х резали и взрывали друг друга, а своровать и вовсе обыденным делом казалось
Ответ Hitgoe Himgob
Численность СССР была 300 млн почти. И все люди разные. Какой процент населения замешан в разборках, криминале? Скорее большинство страдали и от действий государства, и бандитизма.
Как думаете, Бубнов врёт? Мат был по-любому
Ответ Спартак сила
Да все что он вспоминает там на десять делить надо. Скорее всего без умысла, просто плывет. И давно
Ответ Спартак сила
Был наверное.. ну не такой как у гопника Карпина..
Бесков и Лобановский даже матерились молча,глазами.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мне кажется, там одного взгляда было достаточно, чтоб понять🤷‍♂️🙂
Ответ Гамарджоба Генацвале
Про Лабо Точно
Между игроками норм. От тренера умеренно, для поддержания градуса - допустимо. От тренера - бессмысленный поток эмоциональной низкосортной брани - говорит об уровне тренера и его сборной. От СММ-менеджеров сборной выкладывать это - просто катастрофа и потеря всяких ориентиров вменяемости...
Ответ NoThanks
Карполя не слышал???)))

Ну а так-то: смм-щика гнать теми самыми тряпками ...
Ответ SGS55
Слышал. Ничо хорошего...
Стой около него. Я стоял около него, Константин Иванович. А ты его по ноге ударил! Я его не трогал!
Ответ Spaten
Я его нога не трогать.
Ответ Spaten
И ведь действительно не трогал - показал финт на Вдуде.
Карпина речь не к месту совсем! Понял бы будь это стыки с Польшей например, а тут Никорагуа товарняк🤦‍♂️
Ответ Stalnoi
Так он больше них не хотел проигрывать непонятно кому
Ответ Stalnoi
Ну с Польшей и орать не надо. Шипеть и это... Бобр курва!!!
Карпин обычный гопник и результаты соответствующие.
Изредка на эмоциях, вполне допустимо ввернуть матерное словцо.
Но чтобы как пьяный гопник... При этом, будучи главным в коллективе...
Карпин какое то чувство омерзения и брезгливости вызывает.
Не нужно было из раздевалки видео публиковать. В остальном, везде матерятся, а в спорте тем более. Плохо ли, хорошо ли, но как есть.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
