  • Алексей Попов: «В России не хватает тренеров, не растут. Нет конкуренции среди россиян, из низших лиг нельзя попасть в РПЛ. Раньше советские специалисты задавали тон мировому футболу»
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о российских тренерах.

– В России не хватает тренеров. Нет конкуренции среди российских специалистов. Если один выстреливает, то он сразу пропадает. Тренеры не растут. Из низших чемпионатов вообще нельзя попасть в Премьер-лигу. 

– В России еще появятся такие яркие тренеры, как Юрий Семин, Валерий Газзаев, Курбан Бердыев?

– Во времена этих специалистов был очень сильный чемпионат. Наши команды играли в еврокубках, и тогда российская школа тренеров доказывала, что мы можем что-то противопоставить Европе.

Но при этом Семин, Газзаев и Бердыев в подметки не годятся Лобановскому и Бескову. Советские специалисты задавали тон мировому футболу, – заявил Попов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
а задавали тон в чем? Кубки европ чемпионов или чемпионаты мира и Европы выигрывали?
Опять эти сумасшедшие бред выдумывают
Что за бред...
Только Лобановский котировался в Европе, остальные рядом не стояли.
