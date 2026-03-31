Алексей Попов: «В России не хватает тренеров, не растут. Нет конкуренции среди россиян, из низших лиг нельзя попасть в РПЛ. Раньше советские специалисты задавали тон мировому футболу»
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о российских тренерах.
– В России не хватает тренеров. Нет конкуренции среди российских специалистов. Если один выстреливает, то он сразу пропадает. Тренеры не растут. Из низших чемпионатов вообще нельзя попасть в Премьер-лигу.
– В России еще появятся такие яркие тренеры, как Юрий Семин, Валерий Газзаев, Курбан Бердыев?
– Во времена этих специалистов был очень сильный чемпионат. Наши команды играли в еврокубках, и тогда российская школа тренеров доказывала, что мы можем что-то противопоставить Европе.
Но при этом Семин, Газзаев и Бердыев в подметки не годятся Лобановскому и Бескову. Советские специалисты задавали тон мировому футболу, – заявил Попов.
ВАР сделал футбол лучше?11787 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Только Лобановский котировался в Европе, остальные рядом не стояли.