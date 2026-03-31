Россия за захват Воробьева за плечо получила пенальти в матче с Мали. Обляков пробил по центру выше ворот

Сборная России не реализовала пенальти в 1-м тайме матча с Мали.

Сборная России не смогла открыть счет с пенальти в 1-м тайме матча с Мали .

BetBoom товарищеский матч проходит в Санкт-Петербурге (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте встречи Дмитрий Воробьев упал в штрафной малийцев после того, как Натан Гассама придержал его за плечо, не дав дотянуться до мяча. Арбитр Рустам Лутфуллин назначил пенальти.

На 28-й минуте Иван Обляков не реализовал 11-метровый, пробив с точки выше ворот.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»