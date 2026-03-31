Мартынович о Сперцяне: «Надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Возможно, Эдик и не против пойти в среднюю команду, но Галицкий хочет для него другого будущего»
Бывший защитник «Краснодара», ныне выступающий за «Кайрат», Александр Мартынович считает, что Эдуарду Сперцяну нужно уезжать в Европы, чтобы продолжать расти.
«По стилю игры Эдику подходит чемпионат Италии. В этой лиге он бы еще больше раскрылся. Наверное, ему надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Сперцян ярко выглядит в этом сезоне, в прошлом он тоже блистал, но ему надо переходить на следующую ступень.
Думаю, что руководство «Краснодара» считает, что если уезжать, то в какой-то большой клуб. Возможно, сам Эдик и не против пойти в какую-то среднюю европейскую команду, но Сергей Николаевич Галицкий, наверное, хочет для него немного другого будущего», – сказал Мартынович.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
