Мартынович о Сперцяне: «Надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Возможно, Эдик и не против пойти в среднюю команду, но Галицкий хочет для него другого будущего»

Мартынович о Сперцяне: надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать.

Бывший защитник «Краснодара», ныне выступающий за «Кайрат », Александр Мартынович считает, что Эдуарду Сперцяну нужно уезжать в Европы, чтобы продолжать расти.

«По стилю игры Эдику подходит чемпионат Италии. В этой лиге он бы еще больше раскрылся. Наверное, ему надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Сперцян ярко выглядит в этом сезоне, в прошлом он тоже блистал, но ему надо переходить на следующую ступень.

Думаю, что руководство «Краснодара » считает, что если уезжать, то в какой-то большой клуб. Возможно, сам Эдик и не против пойти в какую-то среднюю европейскую команду, но Сергей Николаевич Галицкий, наверное, хочет для него немного другого будущего», – сказал Мартынович.