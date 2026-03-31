  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Тоттенхэма» о назначении Де Дзерби на фоне поддержки Гринвуда: «Комментарии были необдуманными и оскорбительными. Тренер должен заявить, что поддерживает ценности клуба»
10

Объединение фанатов «Тоттенхэма» Tottenham Hotspur Supporters’ Trust осудило назначение Роберто Де Дзерби главным тренером клуба.

Причина – выступления бывшего тренера «Марселя» в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.

«Хотя мы признаем ограниченный круг тренеров с актуальным опытом работы в АПЛ и необходимость действовать незамедлительно, поскольку «Тоттенхэм» столкнулся с перспективой вылета, это назначение вызывает серьезные и далеко идущие опасения, и многие болельщики обращались к нам, чтобы донести всю серьезность своих чувств. Мы напрямую поднимали эти вопросы клубу до объявления о назначении.

Клуб ранее заявлял о своей готовности противодействовать случаям насилия в отношении женщин и девочек, действовать честно и отстаивать свои ценности при возникновении подобных инцидентов. Комментарии Де Дзерби о Мейсоне Гринвуде были ненужными, необдуманными и глубоко оскорбительными для значительного числа болельщиков и, несомненно, встревожили жертв насилия со стороны мужчин.

Мы считаем, что эти заявления создадут раскол среди болельщиков в то время, когда нам всем необходимо объединиться, чтобы поддержать команду. Вызывает беспокойство тот факт, что клуб поставил нас в такое положение именно тогда, когда команде больше всего нужны болельщики.

Клуб и Де Дзерби должны четко и недвусмысленно заявить, что поддерживают ценности клуба. Более того, заявления должны быть подкреплены реальными действиями, включая видимую и постоянную поддержку женских благотворительных организаций и организаций, борющихся с насилием в отношении женщин», – говорится в заявлении болельщиков.

Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»

ВАР сделал футбол лучше?11366 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football.London
logoРоберто Де Дзерби
болельщики
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoМарсель
logoМэйсон Гринвуд
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется, сейчас не время выеживаться болельщикам, как бы потом не отстаивать ценности в шипе
Ответ Аль Шинник
Это не болельщики а повестка, под видом болельщиков
Сейчас на месте руководства Тоттенхэма было бы круто подписать Гринвуда и ударить болтом по этим ЛГБТшным лбам.
Ответ Александр Колосов
Причем тут избиение женщины и лгбт? Совсем солома что ли в голове?
Ответ Benjamin
Недавно была новость, что ЛГБТ+ сообщество болел ТТХ против назначения Де Дзерби из-за того, что он положительно высказывался о Гринвуде.
Я конечно против насилия над женщинами и осуждаю поступки Гринвуда, даже с учетом того, что они потом помирились и сейчас вместе, но не в положении фанатов Шпор сейчас быть столь разборчивыми в тренерах, Де Дзерби хороший коуч, удачи ему со шпорами
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем