Фанаты «Тоттенхэма» о назначении Де Дзерби на фоне поддержки Гринвуда: «Комментарии были необдуманными и оскорбительными. Тренер должен заявить, что поддерживает ценности клуба»
Объединение фанатов «Тоттенхэма» Tottenham Hotspur Supporters’ Trust осудило назначение Роберто Де Дзерби главным тренером клуба.
Причина – выступления бывшего тренера «Марселя» в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.
«Хотя мы признаем ограниченный круг тренеров с актуальным опытом работы в АПЛ и необходимость действовать незамедлительно, поскольку «Тоттенхэм» столкнулся с перспективой вылета, это назначение вызывает серьезные и далеко идущие опасения, и многие болельщики обращались к нам, чтобы донести всю серьезность своих чувств. Мы напрямую поднимали эти вопросы клубу до объявления о назначении.
Клуб ранее заявлял о своей готовности противодействовать случаям насилия в отношении женщин и девочек, действовать честно и отстаивать свои ценности при возникновении подобных инцидентов. Комментарии Де Дзерби о Мейсоне Гринвуде были ненужными, необдуманными и глубоко оскорбительными для значительного числа болельщиков и, несомненно, встревожили жертв насилия со стороны мужчин.
Мы считаем, что эти заявления создадут раскол среди болельщиков в то время, когда нам всем необходимо объединиться, чтобы поддержать команду. Вызывает беспокойство тот факт, что клуб поставил нас в такое положение именно тогда, когда команде больше всего нужны болельщики.
Клуб и Де Дзерби должны четко и недвусмысленно заявить, что поддерживают ценности клуба. Более того, заявления должны быть подкреплены реальными действиями, включая видимую и постоянную поддержку женских благотворительных организаций и организаций, борющихся с насилием в отношении женщин», – говорится в заявлении болельщиков.
