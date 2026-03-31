Карпин о Сильянове в центре обороны: «У нас нехватка центральных защитников. Сначала вылетел Осипенко, потом Дивеев»

Карпин о Сильянове в центре обороны: у нас нехватка центральных защитников.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Александр Сильянов вышел в центре обороны в BetBoom товарищеском матче против сборной Мали (0:0, первый тайм).

– Почему Александр Сильянов будет играть в центре поля?

– Потому что у нас нехватка центральных защитников. Из того расширенного списка сначала вылетел Максим Осипенко , потом вылетел Игорь Дивеев . Соответственно, у нас было четыре защитника вместе с Сильяновым. Если бы у нас был Осипенко или Дивеев, то Сильянов был бы правым.

– Почему Агкацева выбрали первым номером?

– Потому что он лучший на сегодняшний день, – сказал Карпин.

