Карпин о Сильянове в центре обороны: «У нас нехватка центральных защитников. Сначала вылетел Осипенко, потом Дивеев»
Карпин о Сильянове в центре обороны: у нас нехватка центральных защитников.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Александр Сильянов вышел в центре обороны в BetBoom товарищеском матче против сборной Мали (0:0, первый тайм).
– Почему Александр Сильянов будет играть в центре поля?
– Потому что у нас нехватка центральных защитников. Из того расширенного списка сначала вылетел Максим Осипенко, потом вылетел Игорь Дивеев. Соответственно, у нас было четыре защитника вместе с Сильяновым. Если бы у нас был Осипенко или Дивеев, то Сильянов был бы правым.
– Почему Агкацева выбрали первым номером?
– Потому что он лучший на сегодняшний день, – сказал Карпин.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Сам бы вышел, уровень соперника позволяет
