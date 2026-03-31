  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»
12

34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»

34 группы болельщиков «Ланса» направили письмо во Французский национальный олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) с требованием отменить перенос матча против «ПСЖ».

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Этот перенос был навязан «Лансу», который не дал своего согласия на него, что нанесло прямой ущерб спортивной справедливости концовки нашего чемпионата. Наше заявление основано на явном злоупотреблении регламентом соревнований: он предусматривает, что совет директоров лиги имеет право изменять расписание только в исключительных обстоятельствах.

Сохранение коэффициента УЕФА является давней политической и стратегической целью Лиги, а присутствие французских клубов в четвертьфиналах кубков европейских стран – это логическое продолжение спортивного сезона. Французский чемпионат имеет свои собственные правила и свою собственную целостность. 

Составы клубов, претендующих на еврокубки, по определению формируются таким образом, чтобы справляться с необходимостью играть в многочисленных соревнованиях. Освобождение таких клубов от их обязательств в национальных турнирах в середине сезона просто искажает Лигу 1.

Немыслимо, что матчи «Ланса» в концовке сезона используются как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ», – говорится в открытом письме болельщиков.

«ПСЖ» сдвинул свой матч со 2-м местом из-за ЛЧ. «Ланс» в ярости, но Лиге 1 все равно

Лига 1 – больше не топ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoЛанс
болельщики
календарь
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Справедливости ради, ПСЖ для Франции приносит больше всего очков в евро копилку, благодаря которым команды ниже в таблице играют в этих самых еврокубках. Для французского футбола в целом - понятное решение
Ланс также в следующем сезоне в Лч попадают, они неужели не понимают, что если сейчас согласятся на перенос, в следующем году им также навстречу пойдут?
Ответ Александр Колосов
Им сейчас надо будет серию матчей на коротком отрезке провести, а ланс в одном очке от псж. Они в теории за чемпионство борятся с псж
ПСЖ сам себе составляет календарь - удобно
Нужна 35я группа, что бы по красоте было.
В «Спортлото» бы еще написали
Что мешает ПСЖ выставить второй состав? Никаких задач в Лиге1 у них сейчас нет. Можно понять фанатов Ланса.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ланс» вместо перенесенной игры с «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Руаном». Он будет посвящен арестованному в Алжире журналисту Глейзу, расследовавшему смерть игрока «Кабили»
вчера, 19:36
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
27 марта, 21:44
Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
26 марта, 14:17
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты «Тоттенхэма» о назначении Де Дзерби на фоне поддержки Гринвуда: «Комментарии были необдуманными и оскорбительными. Тренер должен заявить, что поддерживает ценности клуба»
10 минут назад
Товарищеский матч. Россия играет с Мали. Обляков пробил выше ворот с пенальти. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Дасаев о голкиперах РПЛ: «Нынешние не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь? Я хорошо играл на выходах, начинал атаки. А сейчас играют как пойдет»
56 минут назад
«МЮ» – как кладбище, Роджерсу не стоит переходить туда или в «Челси». «Астон Вилла» сейчас лучше». Экс-форвард сборной Уэльса Сондерс о Моргане
сегодня, 16:45
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 16:30Реклама
ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей в марте
сегодня, 16:23
Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
сегодня, 16:14
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
сегодня, 15:50
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Босния и Герцеговина – Италия. Джеко, Кин и Ретеги играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1 минуту назад
Обляков не забил пенальти Мали, назначенный за фол на Воробьеве. Хавбек пробил выше ворот
4 минуты назадФото
Мартынович о Сперцяне: «Надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Возможно, Эдик и не против пойти в среднюю команду, но Галицкий хочет для него другого будущего»
20 минут назад
Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Люди надеялись, что он станет новым Роналду, но не нашлось клуба, который заплатил бы миллионы фунтов. Мо резко потерял форму»
24 минуты назад
Карпин о Сильянове в центре обороны: «У нас нехватка центральных защитников. Сначала вылетел Осипенко, потом Дивеев»
33 минуты назад
«Марсель» сменит эмблему со следующего сезона. Прежняя использовалась с 2004 года
42 минуты назадФото
У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек
45 минут назад
Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана. В Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменены все массовые мероприятия
50 минут назад
Серхио Агуэро: «С приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после» – каждый стадион, где он играет, переполнен. Лео дал лиге толчок для роста»
сегодня, 16:42
Гаттузо перед матчем с Боснией: «Больше всех выхода Италии на ЧМ хотят сами игроки. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради этого»
сегодня, 16:39
Рекомендуем