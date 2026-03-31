34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»

Фанаты «Ланса» требуют отменить перенос матча с «ПСЖ».

34 группы болельщиков «Ланса» направили письмо во Французский национальный олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) с требованием отменить перенос матча против «ПСЖ».

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Этот перенос был навязан «Лансу », который не дал своего согласия на него, что нанесло прямой ущерб спортивной справедливости концовки нашего чемпионата. Наше заявление основано на явном злоупотреблении регламентом соревнований: он предусматривает, что совет директоров лиги имеет право изменять расписание только в исключительных обстоятельствах.

Сохранение коэффициента УЕФА является давней политической и стратегической целью Лиги , а присутствие французских клубов в четвертьфиналах кубков европейских стран – это логическое продолжение спортивного сезона. Французский чемпионат имеет свои собственные правила и свою собственную целостность.

Составы клубов, претендующих на еврокубки, по определению формируются таким образом, чтобы справляться с необходимостью играть в многочисленных соревнованиях. Освобождение таких клубов от их обязательств в национальных турнирах в середине сезона просто искажает Лигу 1.

Немыслимо, что матчи «Ланса» в концовке сезона используются как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ», – говорится в открытом письме болельщиков.

«ПСЖ» сдвинул свой матч со 2-м местом из-за ЛЧ. «Ланс» в ярости, но Лиге 1 все равно

Лига 1 – больше не топ