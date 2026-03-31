Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Люди надеялись, что он станет новым Роналду, но не нашлось клуба, который заплатил бы миллионы фунтов. Мо резко потерял форму»

Экс-директор «Ливерпуля»: не нашлось клуба, который купил бы Салаха задорого.

Бывший директор «Ливерпуля » Кристиан Перслоу объяснил, почему мерсисайдцы согласились отпустить Мохамеда Салаха бесплатно

33-летний вингер покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

«Этому может быть множество объяснений, но факты таковы, что Мо Салах резко потерял форму. Когда Мо, по сути, пошел против Арне Слота , это был серьезный скандал, и мы тогда говорили, что это, скорее всего, приведет к расставанию. Это своего рода футбольный эквивалент развода, в котором никто не виноват. Это устраивает обе стороны.

Из того, что происходило после этого скандала и до сегодняшнего дня, думаю, мы можем с уверенностью заключить, что «Ливерпуль» изучал трансферный рынок, чтобы найти выход из сложной ситуации с Мо. Подозреваю, что они обнаружили – возможно, к своему удивлению, – что на рынке не нашлось того, кто купил бы игрока, у которого осталось 18 месяцев контракта, за многие миллионы фунтов. Холодные, неопровержимые факты таковы, что в игроке возраста Мо, чья форма ухудшается, сомневаются, но, безусловно, в этом сезоне это имеет значение – при цифрах, превышающих 300 000 фунтов в неделю, для Мо не было варианта на рынке, где он зарабатывал бы столько же или больше, а «Ливерпулю» заплатили бы за него миллионы фунтов.

Критерии топ-футбола – это зарплата, возраст и игровые качества. Есть небольшое количество футболистов-мегазвезд, которые перешли в другие клубы за большие суммы в возрасте более 30 лет. Криштиану Роналду – один из них, и люди надеялись, что Салах станет новым Роналду», – сказал Перслоу в подкасте The Football Boardroom Podcast.