Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Люди надеялись, что он станет новым Роналду, но не нашлось клуба, который заплатил бы миллионы фунтов. Мо резко потерял форму»
Бывший директор «Ливерпуля» Кристиан Перслоу объяснил, почему мерсисайдцы согласились отпустить Мохамеда Салаха бесплатно
33-летний вингер покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.
«Этому может быть множество объяснений, но факты таковы, что Мо Салах резко потерял форму. Когда Мо, по сути, пошел против Арне Слота, это был серьезный скандал, и мы тогда говорили, что это, скорее всего, приведет к расставанию. Это своего рода футбольный эквивалент развода, в котором никто не виноват. Это устраивает обе стороны.
Из того, что происходило после этого скандала и до сегодняшнего дня, думаю, мы можем с уверенностью заключить, что «Ливерпуль» изучал трансферный рынок, чтобы найти выход из сложной ситуации с Мо. Подозреваю, что они обнаружили – возможно, к своему удивлению, – что на рынке не нашлось того, кто купил бы игрока, у которого осталось 18 месяцев контракта, за многие миллионы фунтов. Холодные, неопровержимые факты таковы, что в игроке возраста Мо, чья форма ухудшается, сомневаются, но, безусловно, в этом сезоне это имеет значение – при цифрах, превышающих 300 000 фунтов в неделю, для Мо не было варианта на рынке, где он зарабатывал бы столько же или больше, а «Ливерпулю» заплатили бы за него миллионы фунтов.
Критерии топ-футбола – это зарплата, возраст и игровые качества. Есть небольшое количество футболистов-мегазвезд, которые перешли в другие клубы за большие суммы в возрасте более 30 лет. Криштиану Роналду – один из них, и люди надеялись, что Салах станет новым Роналду», – сказал Перслоу в подкасте The Football Boardroom Podcast.